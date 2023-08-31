嘉大有機農產品加工實務班　360人報名僅錄取144名

▲.嘉大開設有機農產品加工實務課程，提供學員認識蔬果乾燥技術 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農場管理學士學位學程與食品科學系為培育有志從事有機農產品初級加工之青年農民，認識有機農產品初級加工、加工原理及相關法規等，分別於8月25日、31日及9月1日辦理3場次有機農產品加工實務班課程，每天8小時課程，內容包括有機加工原理與法規、蔬果乾燥製作技術及果醬果漿製作技術實習，3個班次3天內即湧入360人報名，礙於場地限制及授課品質，僅錄取144名。

▲.嘉大開設有機農產品加工實務課程，提供學員認識蔬果乾燥技術 。（圖／嘉義大學提供）

農場管理學士學位學程侯金日主任表示，該項加工實務課程班由農業部農糧署經費補助，每年報名均相當踴躍。該課程自109年開班迄今已辦理11場訓練班，已有460位學員完成受訓，讓農民將一級生產之農產品經過專業的二級加工調理，提升經營效益，減少供需失衡的衝擊。

▲嘉大食品科學系張文昌助理教授介紹嘉大農產加值打樣中心，輔導農民了解初級加工開發。 。（圖／嘉義大學提供）

本班課程由嘉大農產品驗證中心主任兼食品科學系黃健政副教授規劃，內容涵蓋有機加工原理與法規，黃健政副教授講授有機農產品加工原理與目前相關法規；食品科學系吳思敬教授及張文昌助理教授講授蔬果乾燥原理，現場製作並試吃火龍果乾、以糙米添加波菜粉及胡蘿蔔粉製作不同口味之米果、青龍椒真空油炸產品等；食品科學系馮淑慧老師講授果醬、果漿製作原理及製作有機火龍果果醬，課程精彩且實用性高，參與學員收穫滿滿。

▲嘉大食品科學系馮淑慧老師引導學員了解水果特性 。（圖／嘉義大學提供）

侯金日主任提到，112年7月臺灣有機與友善耕作栽培面積已達2萬574公頃。此訓練班希望藉由嘉大教師提供專業技術與知能，培養更多有機農產品加工人才，協助農民解決生產過剩或部分次級品進行初級加工，提升附加價值，創造農產品最大利潤。

食品加工廠張文昌主任表示，嘉大2021年成立農產加值打樣中心，可提供雲嘉南地區農民在農產品加工技術輔導，從加工產品類型、實際打樣、包裝設計、市場規劃及通路銷售等，讓農民可以從生產到初級加工開發，投入加工產品市場，歡迎有機小農多加申請利用，增加農產品之附加價值，提升經營效益。