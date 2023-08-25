慈濟功德會　連續16年獲內政部頒「宗教公益獎｣

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

內政部「112年全國宗教團體表揚大會」於8月25日上午在嘉義縣棒棒積木飯店舉行頒獎典禮，總統蔡英文、內政部長林右昌、嘉義縣長翁章梁等人出席典禮。本年度獲表揚「宗教公益獎」的宗教團體計有161個，另由行政院頒發「宗教公益深耕獎」有13個宗教團體，這些獲獎的宗教團體皆長期致力於社會公益事務，響應政府執行長照政策，締造溫馨祥和的社會，以及對臺灣鄉里付出。

佛教慈濟功德會連續16年獲頒內政部績優宗教團體「宗教公益獎」，8月25日由德如法師、德愉法師代表領獎。適逢中元節將至，德如法師表示，真正的普度就是關懷眾生、讓每個人的心念能正念，慈濟一直在推七月吉祥月、孝親月、感恩月，慈濟創辦人證嚴法師不斷呼籲行善行孝不能等，慈濟人58年來落實在社區各角落做關懷的工作，秉持佛陀的慈悲智慧，關懷普天之下的苦難人。

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德如法師引述證嚴法師曾說的：「宗教」就是「人生的宗旨，生活的教育」。德如法師說明，學佛要從學菩薩開始，關懷普天下的苦難人，實踐佛陀的本懷，關愛眾生與生命、淨化人心、祥和社會，天下就能夠平安吉祥，人人幸福快樂。

總統蔡英文致詞肯定各宗教團體對社會的付出，尤其在疫情期間不只發揮安定人心的力量，也捐贈各項物資，幫助民眾度過疫情的挑戰。這些年來也是政府「長照2.0」政策的重要幫手，很多團體成立社區關懷據點或是培育志工，來照顧獨居老人和弱勢族群。蔡英文總統表示，雖然大家的信仰、教派不盡相同，但是關心臺灣、愛這塊土地的心，都是一樣的。宗教團體的行善更是不分你我、不分族群，照顧每一個人，為社會帶來正能量。

內政部長林右昌指出，內政部將成立宗教禮制司，提升宗教事務的處理層級，可協助全國性宗教事務順利進行。有鑑於過去幾年宗教團體積極擴大公益範疇，因此內政部正在擬定民間參與社會住宅建設計畫，期望宗教團體能成為強力的合作夥伴，也衷心感謝各宗教團體，讓社會公益蓬勃發展。