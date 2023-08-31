正妹老師「不辭而別」被炒！入境香港失蹤4個多月　出走原因曝光

▲高校女教師離境失聯。（圖／翻攝自長江雲）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸高校中南財經政法大學20日發布的公告顯示，外國語學院專任教師祝晶於今年4月，未經學校批准擅自離境，長期脫崗，嘗試多種途徑均無法與其取得聯繫，於8月21日起解除與其簽訂的聘用合同。據同學透露，祝晶「溫柔漂亮」，選她課的同學都爆滿。

據《長江雲》報導，王同學是中南財經政法大學的一名在讀本科生，他稱，祝晶老師是外國語學院的老師，主要教的是俄語方面相關的課程。去年的公選課，他選了祝晶的「俄羅斯社會與文化通史課」，「第一次上課，就覺得她溫柔漂亮。」王同學介紹，上祝晶課的學生也很多，「我記得當時整個教室差不多能坐100多人，基本上都坐滿了。」

王同學介紹，祝晶老師的課程比較有規劃，會按照軍事、文化、生活等等分版塊來講，上課也不是簡單地讀PPT，有時候還會穿插一些電影、影音，比較有趣，因此不少學生都會因為對她的良好評價而選擇這門課程。

王同學還表示，祝晶上課很負責，因為自己沒有缺勤過，所以清楚記得每次上課，老師都會點名簽到，學期末還會和同學們討論期末論文怎麼寫，「每位同學提交論文以後，都會有一個小答辯，會通過問問題來看你學得怎麼樣，論文是不是瞎寫的，挺認真的。」





▲學校通報。（圖／翻攝自長江雲）

校方在發布解聘通告前就已經報警，警方反饋，暫未查到祝晶出國紀錄，但查到前往香港的紀錄，因祝晶一直處於失聯狀態，離境原因尚不明。

祝晶父母8月30日表示，今年4月，中南財經政法大學老師聯繫他們，他們才知道女兒沒有上班，此前，女兒抱怨和領導有矛盾，工作不開心，不想上班。

父母表示，當時他們多番勸說，女兒仍說被排擠，不想上班，後不辭而別，他們嘗試很多辦法，一直沒能聯繫上，只查到女兒出境前往香港，「真的聯繫不上她，手機上那麼多通話記錄，都是未接通。4個多月了，我們找不到。」

祝晶姐姐表示，春節前夕，祝晶前往泰國、新加坡等地旅遊散心，然後回到武漢工作。2023年2月，祝晶註銷微信號。校方發布解聘通告前通知家屬，要解聘祝晶。姐姐表示，「妹妹不告而別，找了很久找不到，失聯前只說工作不開心。和家人沒矛盾。不知道為甚麼，4個多月了她不和家人聯繫，很擔心。」

大陸大學嚴格管制教職工出國，若因私人因素出國，必須事先申請獲得審批；更有不少學校傳出收走教職工的護照，以防他們不告而別。