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大陸 大陸焦點 特派現場

批女孩是早戀元凶「大多是她們勾引」　陸高級教師出書內容惹議

▲▼高級教師稱女孩是早戀的主要負責人。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

▲陸高級教師稱女孩是早戀的主要負責人。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友爆料，2015年出版的《班主任修煉之道》一書中，對於青少年早戀問題的觀點太過偏頗，像是將14歲女孩稱之為女人，以及女孩應該要為早戀負責，因為主要都是她們先勾引等等，讓網友看了忍不住吐槽作者「難道他平時都把學生當成女人看嗎？」

據《頭條新聞》報導，網友近日發文呼籲大家別買《班主任修煉之道》這本書，因為內容讓他相當傻眼，書中提到，「在14歲以前的男孩與女孩之間傳出『緋聞』，那就應該是一個女人與一個小男孩的故事」。

書中更稱，「一旦有所謂的『早戀』，女孩應該是主要的責任人，她們暗示或勾引的居多，因為此時的女生已經相對成熟，而男生還只是孩子，因此若出現早戀情形，班主任最好不要專門找男生，女生可能才是真正的「罪魁禍首』」。

▲▼ 。

▲《班主任修煉之道》遭網友吐槽。（圖／翻攝自小紅書）

據了解，《班主任修煉之道》作者肖盛懷，是一名教育系碩士，曾獲選正高級教師與湖北省特級教師。

這些言論遭到大批網友怒罵，「這老師的三觀實在太炸裂了」、「三天之內給我下架」、「確實是用詞不當，特別有傾向性，把責任推到女生身上，好無語」、「14歲稱之為女人，不知道這個老師平時是不是也把女學生當女人看」。

部分網友透露，自己正在接受這名作者的培訓，「經常脫口而出『娘們』、『怨婦』，並且給我們傳輸因為女老師太多，所以缺少陽剛之氣的觀念」。

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