　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屁孩掏槍對空「彈匣卻落地」！下秒遭包圍追打　他落荒而逃下場曝

▲彰化北斗深夜發生鬥毆事件。（資料圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲蕭男掏槍對空，不料「彈匣卻落地」。（資料圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮天承府義堂2021年11月3日晚間，發生一起持槍鬥毆事件！兩派人馬因債務糾紛進行談判，不料，過程中一名蕭姓男子突然掏槍，但他疑似不熟悉槍枝操作，並未成功擊發子彈，彈匣反倒當場落地，引起在場其他人士的不滿，蕭男當場遭團團圍住追打。日前法院依照非法持有子彈罪將他判刑6月，併科罰金3萬元，可上訴。

回顧整起案發經過，一名莊姓男子與劉姓男子2021年11月3日，疑似因線上博弈產生債務糾紛，雙方人馬相約在天承府義堂社前談判，莊、劉2人發生爭執，顏、張、謝等人遂一擁而上，以徒手或持塑膠椅毆打，致莊受有頭部損傷伴右上眼瞼裂傷、右側手部撕脫傷及右手無名指伸肌腱斷裂、左側悱骨骨折、肢體及軀幹多處擦傷等傷害。

打鬥當下，一名居酒屋業者要送燒烤的途中經過打鬥現場，目擊蕭男從包包内掏出槍枝，並拉滑套欲開槍恐嚇在場的人，結果反覆拉了2次滑套都卡彈。

▲彰化北斗深夜發生鬥毆事件。（資料圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲2021年11月3日北斗大亂鬥。（資料圖／翻攝自記者爆料網）

蕭男向法官辯稱，他當天是拿著吳男交給他的空氣槍想對空鳴槍，過程中彈匣掉落地面，之後遭對方一群人包圍，才會逃離現場，矢口否認有何未經許可持有子彈之犯行，更辯稱，「我當時掉的是BB彈，不是真的子彈」，並交出黑色1支黑色瓦斯槍強調，「但那個人（吳男）我不認識」。

法院調查發現，蕭男於案發時所持的空氣槍，其握把最底端呈倒「✔」形，與扣案的黑色瓦斯槍，其握把底端呈一直線，握把外觀顯然不是同1支，另外，蕭男曾稱看見「現場還有其他人拿槍」，檢察官偵查後確認，該槍枝是無法裝設子彈，僅能發出聲音嚇唬他人的玩具槍。

另外，彈匣掉落子彈經送內政部警政署刑事警察局鑑定，結果認定曾經被人試圖擊發，且經鑑驗後為可擊發、具有殺傷力之非制式子彈。法院認為，蕭男無視法律嚴格禁令，非法持有子彈，並試圖以空氣槍擊發扣案子彈，對他人生命、身體產生潛在危害，所為殊不可取，且他始終否認犯行，最後依照非法持有子彈罪，判處蕭男6月有期徒刑，併科罰金3萬元，全案可上訴。

ET快訊
獨／路邊尿尿被開槍！　BMW全是彈孔畫面曝
快訊／海葵「海陸警發布」可能時間點曝！
帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了
快訊／新版「爆紅神單」上架！　保費、保障一次看
快訊／王陽明現身！　爆婚變首度回應
快訊／高雄小牛+BMW遭轟8槍！　車主曾砍傷百萬網紅
快訊／勘查出軌太魯閣號　車廂竟找到頭蓋骨！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／不爽女友前任糾纏！三重男開車撞倒他再亂棒猛K　影像曝光

獨／小牛+BMW成槍靶！滿是彈孔畫面曝　「曾砍網紅」車主尿尿惹禍

出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

超級衰！搭電梯故障又遇4.5地震　雲林縣府員工驚魂20mins

半夜狗狗狂吠睡不著！陸軍中士衝出營區　持警棍活活打死牠

「超級藍月+颱風」東港大淹水！漁船快被沖上岸　鎮海里成孤島

生技公司是黑幫堂口！他上班3天都在面試車手…辭職遭暴打簽本票

珠寶同業批「花輪哥」沒證照免責　逞口舌罵「消告」要賠20萬

快訊／高雄知名舞廳旁成靶場！小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

獨／不爽女友前任糾纏！三重男開車撞倒他再亂棒猛K　影像曝光

獨／小牛+BMW成槍靶！滿是彈孔畫面曝　「曾砍網紅」車主尿尿惹禍

出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

超級衰！搭電梯故障又遇4.5地震　雲林縣府員工驚魂20mins

半夜狗狗狂吠睡不著！陸軍中士衝出營區　持警棍活活打死牠

「超級藍月+颱風」東港大淹水！漁船快被沖上岸　鎮海里成孤島

生技公司是黑幫堂口！他上班3天都在面試車手…辭職遭暴打簽本票

珠寶同業批「花輪哥」沒證照免責　逞口舌罵「消告」要賠20萬

快訊／高雄知名舞廳旁成靶場！小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

粉絲好幾萬　外拍妹怨「單身n年」上門都渣男：太漂亮沒人追？

越南開放電子簽「包括台灣」　業者提醒：分2種簽證、沒過也不退費

獨／不爽女友前任糾纏！三重男開車撞倒他再亂棒猛K　影像曝光

獨／小牛+BMW成槍靶！滿是彈孔畫面曝　「曾砍網紅」車主尿尿惹禍

退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

王陽明現身回應婚變傳聞　自曝有了新身分「2周掉3公斤」

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

兄弟火速送件！馬格文壓線拿到工作證　今決定洋將去留

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

日籍通告藝人租屋處惡火！現場畫面曝光　冷氣全燒爛

殺警「星二代」爽服外役監　北監加倍懲處

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

特斯拉男國道「解放雙手」！低頭猛看小說

台東雨彈狂炸！「水往上流」變「向下衝」

更多熱門

相關新聞

撞死警警毒駕男拒國民法官審判　法官打臉

撞死警警毒駕男拒國民法官審判　法官打臉

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，今年1月23日大年初二，遭吳姓男子毒駕從後方高速追撞，重傷送醫搶救不治身亡，成為彰化地方法院首件國民法官參審案，但吳卻提出聲請拒讓國民參與審判，認為本案經媒體報導，可能會影響國民法官對於案情產生預斷、偏見，但遭彰化地院法官裁定駁回。

拋錨車停車道2男遭撞飛亡　貨車駕駛判半年

拋錨車停車道2男遭撞飛亡　貨車駕駛判半年

台灣也有碧桂園！　千萬電梯透天屋主轉手小賠

台灣也有碧桂園！　千萬電梯透天屋主轉手小賠

超勇阿嬤急看孫！遭鐵片砸破前擋　貼膠帶再上路

超勇阿嬤急看孫！遭鐵片砸破前擋　貼膠帶再上路

郭董贈關公雕像　顏宏霖巧妙回應

郭董贈關公雕像　顏宏霖巧妙回應

關鍵字：

彰化地院北斗空氣槍

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面