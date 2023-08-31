屁孩掏槍對空「彈匣卻落地」！下秒遭包圍追打　他落荒而逃下場曝

▲蕭男掏槍對空，不料「彈匣卻落地」。（資料圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮天承府義堂2021年11月3日晚間，發生一起持槍鬥毆事件！兩派人馬因債務糾紛進行談判，不料，過程中一名蕭姓男子突然掏槍，但他疑似不熟悉槍枝操作，並未成功擊發子彈，彈匣反倒當場落地，引起在場其他人士的不滿，蕭男當場遭團團圍住追打。日前法院依照非法持有子彈罪將他判刑6月，併科罰金3萬元，可上訴。

回顧整起案發經過，一名莊姓男子與劉姓男子2021年11月3日，疑似因線上博弈產生債務糾紛，雙方人馬相約在天承府義堂社前談判，莊、劉2人發生爭執，顏、張、謝等人遂一擁而上，以徒手或持塑膠椅毆打，致莊受有頭部損傷伴右上眼瞼裂傷、右側手部撕脫傷及右手無名指伸肌腱斷裂、左側悱骨骨折、肢體及軀幹多處擦傷等傷害。

打鬥當下，一名居酒屋業者要送燒烤的途中經過打鬥現場，目擊蕭男從包包内掏出槍枝，並拉滑套欲開槍恐嚇在場的人，結果反覆拉了2次滑套都卡彈。

▲2021年11月3日北斗大亂鬥。（資料圖／翻攝自記者爆料網）

蕭男向法官辯稱，他當天是拿著吳男交給他的空氣槍想對空鳴槍，過程中彈匣掉落地面，之後遭對方一群人包圍，才會逃離現場，矢口否認有何未經許可持有子彈之犯行，更辯稱，「我當時掉的是BB彈，不是真的子彈」，並交出黑色1支黑色瓦斯槍強調，「但那個人（吳男）我不認識」。

法院調查發現，蕭男於案發時所持的空氣槍，其握把最底端呈倒「✔」形，與扣案的黑色瓦斯槍，其握把底端呈一直線，握把外觀顯然不是同1支，另外，蕭男曾稱看見「現場還有其他人拿槍」，檢察官偵查後確認，該槍枝是無法裝設子彈，僅能發出聲音嚇唬他人的玩具槍。

另外，彈匣掉落子彈經送內政部警政署刑事警察局鑑定，結果認定曾經被人試圖擊發，且經鑑驗後為可擊發、具有殺傷力之非制式子彈。法院認為，蕭男無視法律嚴格禁令，非法持有子彈，並試圖以空氣槍擊發扣案子彈，對他人生命、身體產生潛在危害，所為殊不可取，且他始終否認犯行，最後依照非法持有子彈罪，判處蕭男6月有期徒刑，併科罰金3萬元，全案可上訴。