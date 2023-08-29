高速撞死警！毒駕男拒國民法官審判「憂有偏見」　遭法官打臉

▲吳男疑毒駕撞死員警。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，今年1月23日大年初二，遭吳姓男子毒駕從後方高速追撞，重傷送醫搶救不治身亡，成為彰化地方法院首件國民法官參審案，但吳卻提出聲請拒讓國民參與審判，認為本案經媒體報導，可能會影響國民法官對於案情產生預斷、偏見，但遭彰化地院法官裁定駁回。

吳男辯護律師向法院提出聲請，認為被告已坦承全部犯行，僅請求從輕量刑，案情也單純，對於量刑也無重大爭議，若由國民法官審判將耗費司法資源、其次本案已在新聞媒體報導，可能會影響國民法官的情感，讓國民法官對於本案事實產生預斷、偏見、污染，難期公正，依國民法官法第6條第1項第1款、第4款之規定，聲請不由國民參與審判。

▲員警高偉倫被高速衝撞亡。（圖／ETtoday資料照）

檢察官認為應行國民參與審判，有4大理由，(1)高偉倫父親及律師都表示，應交由國民參與審判，(2)吳男雖坦承，但關於起訴書犯罪事實欄記載，有可能在裁定不採國民參與審判後否認，進而架空國民參與審判意旨，(3) 本案為被告不能安全駕駛動力交通工具致人於死案件，雖符合自首要件，但有無減輕其刑、刑度如何，都是國民所關心，具有量刑的重大意義。(4)本案即便經過媒體報導，但此為國民所關心的社會議題，新聞報導是為了滿足人民知的權利，難以認定國民已經產生預斷，且國民法官法亦有許多制度設計，並不會侵害被告受公平審判的權利。

▲高偉倫追思會。（資料圖／記者吳世龍攝）

法官強調，是否排除行國民參與審判，應綜合考量「個案情節」、「量刑是否有重大爭議」、「是否彰顯國民參與審判價值之重要意義」等因素，檢察官、告訴人都希望本案進行國民參與審判程序，且關於本案自首是否可以減輕其刑、罪責框架與宣告刑的決定，經由對等審議式民主的運作，可提高本案判決的正確性及司法公信力，因此本案並無「不行國民參與審判為適當」的情形，駁回其聲請。