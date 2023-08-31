新娘當眾氣哭「要把6歲外甥趕出去」　只因他穿白色牛仔褲

▲外國一名26歲新娘因為6歲賓客穿著「白色牛仔褲」而動怒。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名新娘發現6歲外甥穿著「白色牛仔褲」出席，氣到躲進廁所痛哭，甚至傳訊息給小弟弟的母親，威脅把對方趕出宴客會場。新郎認為妻子反應過度，2人為此大吵一架，如今他在網路論壇Reddit發文求助，想知道自己是否真的錯怪老婆了。

根據貼文，婚禮原本一切順利，28歲新郎卻突然瞥見妻子雙手摀臉走進廁所，趕緊追上去關心，「我到廁所時，敲了敲門並向妻子表示『是我』。幾分鐘後門被打開了，我老婆坐在地板上，（哭到）睫毛膏抹滿整張臉。」

新郎著急追問後得知，原來是6歲外甥穿著白色牛仔褲、打著白色領結出席。儘管他試圖安撫並說服妻子暫時忘記這件事，好好享受婚禮，老婆卻仍非常難過，甚至威脅賓客，「她又開始哭了，她說這是她的大日子，不想要讓外甥毀掉。這讓我很生氣，因為她才是用一堆廢話毀了我們的大日子。我告訴她，她不只自私還缺乏安全感，竟然擔心一個6歲小男孩比她更好看。」

夫妻倆冷戰到隔天早上，未料岳母得知此事之後，竟還要求女婿道歉。新郎在貼文中坦言，自己一開始很認同這項服裝規定，因為穿白色衣物出席婚禮，刻意與新娘白紗「撞衫」，確實是非常不尊重人的行為，但他還是認為妻子反應太激烈了。

許多網友感到震驚又困惑，紛紛留言，「她覺得大家會把他誤會成新娘嗎？」、「她的行為就像個6歲小孩」、「白色象徵純潔，但一個6歲孩子可能比你奇怪的老婆更有資格穿上這個顏色。」另一些人則沒有給出具體評論，只是婉轉祝福這段婚姻幸福美滿。