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小舅子急娶孕女友！岳母逼「紅包6萬6是習俗」　他傻：40歲沒聽過

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲岳母要求原PO要包6萬6000元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一口氣支出6萬6，我實在吃不消！」一名男網友抱怨，老婆弟弟（以下簡稱小舅子）搞大女友肚子，10月就要結婚，殊不知岳母強逼原PO要包6萬6000元，甚至強調這是習俗，包太少的話會被對方娘家看不起。文章引發網友一面倒怒轟，「回岳母：下次再包！」

一名男網友在《匿名公社》表示，老婆與小舅子相差11歲，當年結婚時，小舅子還在讀高一，而平時岳父母忙於工作，每次只要小舅子闖禍，「大多都是我或我老婆去學校幫忙道歉擦屁股。」

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不僅如此，為了鼓勵小舅子讀書，原PO也出錢出力，像是掏錢送手機、電腦，「只要考到大學就買機車給他」，後來也實現承諾送車，結果小舅子大學沒念完。

更晴天霹靂的是，小舅子日前回來求助，表示女友懷孕了，而女方家長瘋狂逼婚中。對此，岳母認為結婚或許能讓他早點安定生活，於是決定10月要結婚。

如今問題來了，岳母獅子大開口要原PO包6萬6000元才行，而老婆則主張包2萬8000元即可，但岳母又說「包太少會讓小舅子被他老婆娘家看不起，而且依禮俗姊夫本來就是要包大一點！」

一番話讓原PO傻眼至極，「我都快40歲了，怎麼沒聽過有這種習俗？就連我媽也沒聽過。」然而岳父悶不吭聲，岳母態度強硬，老婆則是幫誰說話都不對，讓原PO裡外不是人，於是求助大家看法，「我還有2個小孩要養，有房貸車貸要繳，一口氣支出6萬6，我實在吃不消！」

文章曝光後，全場一致開噴，「之後（小舅子）要買車買房養兒女靠你了，姊夫」、「包6000元就好，岳母要唸給他唸，生活是自己的」、「岳母吃人夠夠，你老婆如果不講話可以離了」、「不要包！岳母把你當搖錢樹了吧！這次若包了，下次小舅子的小孩若滿月了，他會叫你再包個6萬6」、「回岳母：下次再包」、「聽他在放X，那條習俗叫他翻來看」、「直接講明，有2個小孩要養+有房貸車貸要繳，2萬8應該是你跟你老婆的底線了，像我就沒錢，2千8我還勉強包，不要打腫臉充胖子了」。

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