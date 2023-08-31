黃暐瀚分析選舉三大法門　曝陳水扁競選廣告是最佳範例

▲陳水扁2000年的競選廣告。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，除了藍綠白總統參選人外，鴻海創辦人郭台銘日前也宣布加入戰局，為選情增添變數，媒體人黃暐瀚31日就在臉書分享，選舉三大法門就是「認同高、仇恨低、感動人」，他也舉例，前總統陳水扁當年「台灣平安篇」競選廣告，是他到目前為止看過最棒的三則廣告之首。

黃暐瀚表示，選舉的秘密，就是票多的人贏，想要票多，要得懂三個法門「認同高、仇恨低、感動人」。他提到，2000年台灣第一次「政黨輪替」，當年面對連戰、宋楚瑜的陳水扁與民進黨，從未執政，面對財力驚人的國民黨與連戰，還有跑遍全台319鄉鎮的台灣省長宋楚瑜，兩個對手都「極強」，陳水扁得讓自己「更強」，才有機會，當年民進黨連結到台獨，台獨也連結到打仗，所以民進黨執政，兩岸會打仗，中華民國會滅亡的口號，天天有口語部隊在菜市場洗個沒完。

「阿扁深知此道，所以正面對決」，黃暐瀚指出，陳水扁當年的「台灣平安篇」競選廣告，是他到目前為止看過最棒的三則廣告之首，另外兩則是前總統馬英九「準備好了篇」與陳水扁的「美麗島篇」。

黃暐瀚強調，廣告降低了台灣民眾對陳水扁執政的不安，也降低了兩岸的恐懼感，有效降低「仇恨值」，接著推出政見，爭取認同，針對弱點，降低仇恨，最後，再伺機尋求打動每位選民心中的「那一塊」，可能是親情，可能是貧寒苦讀上進打拼，可能是照顧弱勢、關懷環境，「只有打動了選民心中的『那一塊』，才有機會，讓他把選票，投給你。」