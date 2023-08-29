評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

▲郭台銘在「主流民意大聯盟」記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，為在野陣營整合增添變數，也引發各界熱議。媒體人黃暐瀚29日就在臉書分析，郭台銘參選是「四不一沒有」，不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響，除非在野真的有辦法整合，讓某組民調衝上30％，選情才會改變。

黃暐瀚提到，5月17日新北市長侯友宜被國民黨徵召前，郭台銘在臉書寫下，「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位， 侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」，這話說完三個多月，郭台銘就宣布「獨立參選總統」，理由是因為在野民調落後、氣勢低迷，他要用參選，出來整合。

「該怎麼整合呢？」，黃暐瀚表示，郭台銘說現在侯友宜、民眾黨參選人柯文哲民調低是事實，但自己更低，郭台銘有發現嗎？宣布參選之後，郭台銘要怎麼整合在野黨？怎麼贏過民進黨參選人賴清德？得看郭台銘的手段了。

黃暐瀚指出，從517之後，郭台銘勤走基層、逢廟必拜，台灣民眾大概不難猜到，郭台銘要參選總統，所以昨天郭台銘宣布要選，真的感到「驚訝」的人，他認為不多，郭台銘這次的參選，他簡單用「四不，一沒有」來評論，「不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響。」

黃暐瀚分析，就算沒有郭台銘進場，侯柯目前對賴清德，都已經是必輸的態勢，郭台銘選不選，對大局，對結果都影響不大，不過宣布參選之後，未來各大民調公司就必須將郭台銘納入民調之中，強迫「四腳督」的民調，未來走勢如何？可以觀察。

因此，黃暐瀚認為，如果真有辦法整合，讓某組民調衝上30％，那麼選情丕變，賴清德要小心；反之，如果變成「三一八共識」，侯柯郭三人，民調都在18%上下迴盪，那麼大選基本上，已經提前結束。