稱郭台銘已不適合請喝咖啡　趙少康願當「公正第四人」邀非綠整合

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，在野陣營未來如何整合備受外界關注。中廣董事長趙少康則在臉書指出，郭台銘已經宣布參選，不適合再邀請其他人喝咖啡，這杯「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起重任，邀請非綠三人坐下來談整合。

針對郭台銘宣布參選總統，趙少康認為，郭台銘的動作應該是想給民眾黨總統參選人柯文哲壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標，不過既然郭台銘自己都宣布選總統了，已經不適合再請其他人喝咖啡。

趙少康表示，這杯「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起這項重任，邀請非綠陣營三人坐下來，達成現階段各自努力、不傷和氣的原則，一個半月後，不論透過民調或談判，再決定整合方式，這杯咖啡喝得才有意思，而不是有人強勢主導，要其他人都要退讓。

至於有媒體問道，郭台銘此舉是否毀棄當初「支持侯友宜」的承諾，趙少康坦言，選舉是郭台銘的權利，雖然較欠缺正當性，但是選舉最重要的是實力，而實力必須從整體考量，不是只有候選人本身。他強調，目前國民黨有14個縣市長、38位立委、50多位立委候選人、380席縣市議員，都是國民黨總統參選人侯友宜的資產。

趙少康提到，更重要的是，選舉不是都靠錢，候選人本身的條件、願景、能力，以及要帶給台灣跟人民什麼更重要，光靠錢是無法成事的。他也直言，一旦2024大選最後有四組人參選，開玩笑說，包括民進黨總統參選人賴清德在內，「大家都可以回家睡覺了」，最終非綠陣營必須整合為一組人馬，才有跟民進黨一較高下的條件，否則必死無疑。