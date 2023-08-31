抗議日本排放核汙水　陸網友「諷刺影片」登紐約時代廣場！

記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友為了抗議日本排放核汙水，自製諷刺影片，內容是東京奧運會上的一段畫面，經歷好幾次審核沒通過，近日終於在美國紐約時代廣場投放成功，消息一出，受到許多網友贊同。

據《新浪財經》報導，網友「種花守護神」在微博發文表示，「日本核汙染水危害影片在紐約時代廣場首次投放成功」，這支由他自己製作的作品終於審核通過，其中的英文字幕是指「當年看不懂的東京開幕式，原來是2023年8月24日的預告片」。

▲網友自製諷刺日本影片，登上紐約時代廣場。（圖／翻攝自微博／種花守護神）



「種花守護神」進一步指出，美國不只縱容日本排放核汙水，也在國內操控輿論，因此在時代廣場投放影片，一直都無法通過，最後是自己花錢才成功，但也覺得非常值得，「她若記得，我便無悔！」

▲網友在微博發文。（圖／翻攝自微博／種花守護神）



影片中3名表演者化身成不同種類的海鮮，在舞台上展現獨特舞姿，當時就有不少人看完覺得陰森恐怖，像是某種獻祭儀式。

據了解，這場表演並非是東奧的開幕式節目，而是2021年7月18日東京奧林匹克競技大會組織委員會，以「參與及交流」為主題舉辦的一期特別節目，名叫「東京2020 NIPPONフェスティバル wassai」。