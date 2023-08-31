浙江扣押「一款日本埼玉縣棒棒糖」　宣布立案調查

▲浙江扣押日本埼玉縣食品。（圖／翻攝自杭州電視台綜合頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省近日扣押了一款日本埼玉縣的棒棒糖，並立案調查。浙江省溫州市鹿城區市場監管微信公號29日發布，當地執法人員在檢查中發現，某進口食品店鋪中銷售一款名為「POPCAN」的日本進口棒棒糖，食品標籤信息顯示生產地為埼玉縣。

不過，這則通報沒有披露執法人員採取行動的時間點。日本政府24日將福島第一核電廠的核廢水排放入海，大陸海關總署隨即宣布，全面暫停進口日本水產品。

通報稱，因棒棒糖產地是埼玉縣，屬禁止進口食品地區之一，執法人員當場對該批商品進行扣押，並立案調查。

此前，大陸已有多個商家因售賣日本核輻射區食品飲料被處罰。浙江台州台州億科瑩貿易有限公司售賣日本核輻射區潤喉糖，被罰1.7萬元（人民幣，下同）。

浙江購加興新零售科技有限公司陽光西路分公司因經營來自日本核輻射區的多種食品被責令改正；佛山市順德區匯洋行百貨有限公司因銷售採購產自日本長野縣的飲料等被監管部門罰款1萬元，後被列入嚴重違法失信企業名單；成都神樂町餐飲有限公司因銷售來自核輻射區日本福島縣的「大七酒」被罰款3萬元；青島市市北區和光同塵便利店因涉嫌銷售日本核輻射地區生產的威士忌酒被罰款1.9萬餘元等。