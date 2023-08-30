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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

保衛護國群山！《智慧財產案件審理法》強化保護營業秘密

▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲《智慧財產案件審理法》修法，將強化保護營業秘密。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

為了確實保障公司專業的營業秘密，司法院推動《智慧財產案件審理法》修法，強化營業秘密訴訟保護。包含所有侵害營業秘密案件未來均由智商法院審理、擴大採取強制律師代理、擴大採用專家參審、技術審查官製作的報告書未來將更多公開，等等新制度。新制度將於30日起施行，未來營業秘密保護更趨完備，提升國內產業競爭力，讓護國群山安穩發展。

《智慧財產案件審理法》新制30日正式施行，為15年來最大幅度修法。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長程怡怡表示，本次修法將使我國智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流。

程怡怡指出，本次修法一共有九大重點包括：完備營業秘密訴訟保護、擴大採行強制律師代理、擴大專家參與審判、智慧財產案件集中審理、訴訟紛爭解決一次性（避免裁判歧異）、促進審理效能、增進科技設備審理（司法Ｅ化升級）、增訂被害人訴訟參與制度及解決實務爭議。

其中完備營業秘密訴訟保護中，未來只要是侵害營業秘密案件，均由智商法院審理，強化訴訟中營業秘密的保護。營業秘密第一審刑事案件，改由智商法院第一審智慧財產法庭審理；侵害國家核心關鍵技術之營業秘密第一審刑事案件，由智商法院第二審智慧財產法庭審理。另外最高法院也設立專庭或專股審理智慧財產案件。

另外在擴大專家參與審判部分，將引進查證制度與專家證人制度；至於促進審理效能部分，除增訂技術審查官製作的報告書，在法院認有必要時，可以公開全部或一部內容，並給予當事人辯論的機會外，同時修正降低被害人舉證的證明度、課予被控侵權行為人具體答辯的義務。

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