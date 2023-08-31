陸央行行長：要暢通民營企業「股、債、貸」融資渠道

▲大陸金融管理部門聯合全國工商聯召開金融支持民營企業發展工作推進會。（圖／翻攝大陸央行）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行行長潘功勝30日表示，要暢通民營企業股、債、貸三種融資管道，包含實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，加大對民營企業的信貸投放，以及擴大民營企業債券融資規模等。

潘功勝在金融支持民營企業發展工作推進會上說，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是推動市場經濟高質量發展的重要力量，支持民營企業發展是金融供給側結構性改革的重要內容，「做好民營企業金融服務，有助於進一步激發民營企業韌性與活力，為構建新發展格局、實現高質量發展提供強有力支撐。」

潘功勝指出，下一步，金融管理部門將以《關於促進民營經濟發展壯大的意見》作為支持服務民營經濟的行動指南，採取有力措施，為民營企業發展創造積極條件，「金融機構要提高政治站位，樹立一視同仁理念，為民營企業發展提供高質量的金融支持。」

潘功勝提到，要持續加大金融資源要素投入，公平公正對待各類所有製企業。要進一步加大對科技創新、專精特新、綠色低碳等重點領域民營企業的信貸投放，繼續落實好房地產「金融16條」。

潘功勝強調，要暢通民營企業股、債、貸三種融資渠道。貸款方面，實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民營企業的信貸投放。

債券方面，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，擴大民營企業債券融資規模。

潘功勝還說，要鼓勵和引導機構投資者配置民營企業債券。股權方面，支持民營企業上市和再融資，積極發揮地方政府專項引導基金作用，完善投資退出機制，「建立健全與民營企業常態化溝通交流機制，為金融支持民營企業發展創造良好輿論氛圍。」