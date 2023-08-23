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大陸 大陸焦點 特派現場

存款超100萬將「永久凍結」？　陸央行闢謠

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日流傳，儲戶存款逾100萬人民幣將被永久凍結，政策動機是「遏制資本外流」。中國人民銀行微信公眾號22日晚回應，「純屬謠言。」

據《第一財經》報導，近日網傳，「最近，一項涉及銀行凍結儲戶存款的政策措施引起了社會的廣泛討論。據這項政策，儲戶存款超過100萬元將被永久凍結，旨在維護金融市場的穩定和銀行儲戶的信任。這一政策的動機在於遏制資本外流，保護金融市場的穩定，但也引發了對金融體系的擔憂。」

8月22日，中國人民銀行（中國央行）微信公眾號轉載了對上述傳言的闢謠，「經核查，網傳『8月開始，銀行將永久凍結部分存款帳戶』純屬謠言。」

人行表示，根據相關法律法規，銀行必須保護存款人利益。在實際生活中出現的銀行凍結帳戶情形也需遵循相應的法律程序，「不存在僅憑一紙公告或所謂的內部文件就凍結帳戶的情況。」

在上海闢謠平台檢索，陸媒發現類似訊息自今年3月起就在網上出現，多冠以「銀行驚人決策」、「銀行重大改革」等標題，來源均為網友個人或名為「**財經說」、「**科技」的自媒體。這些帳號發布的內容大致相同，意思是「銀行有新決策，將永久凍結部分存款帳戶」﹐但所提到的「生效時間」不一樣，有的比較模糊，也有的說是「8月」、「9月」。

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央行存款凍結

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