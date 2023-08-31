台東雨彈狂炸！「水往上流」變「向下衝」　灌進台11線淹大水

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

由於蘇拉颱風外圍環流帶來降雨，雨彈狂炸台東東河，造成著名景點「水往上流」淹大水。從畫面可見見洪水不斷從溝渠冒出，波濤洶湧往四方灌出，洪水也灌進台11線大馬路，宛如一條小溪讓人車難以通行。

台東東河知名景點「水往上流」為農用灌溉溝渠，長約1.8公里，由於地形造成錯覺，視覺上能看到水逆流而上的特殊景象，吸引不少觀光客。而因颱風外圍環流帶來大雨，導致「水往上流」暴漲，洪水淹過路面阻斷交通。

▼台東「水往上流」淹大水。（圖／記者楊漢聲翻攝）



