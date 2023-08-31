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買iPhone「覺得CP值很高正常嗎？」　釣大群老果粉：真用不壞

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO覺得iPhone的CP值很高。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月13日登場，預計會推出果粉期待已久的iPhone 15系列。有網友日前發文表示，6S目前還能換到原廠電池，給長輩用14Plus直接上手、不用教學，舊了二手價也不會差，「買了哀鳳覺得CP很高這樣正常嗎？」意外釣出很多老機用戶點頭，直呼用不壞。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，「覺得iPhone CP值高的+1」，文中表示，「撇開有問題一定找得到人問不說，維修方便零件生產年限長，學妹的6S目前還能換到原廠電池，在Mac看的動作片，還能無縫在iPad或手機上看，高度整合的使用體驗超級好。」此外，買14Plus給長輩，他完全沒有教，對方就能上手，而且iPhone就算舊了，二手價還不差。

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貼文一出，不少資深果粉秒現身，「一支用五年以上沒問題」、「買一支可以用很久」、「我媽用過好幾種手機，最後也是用iPhone，她純粹就覺得很好用，跟孫子視訊清楚又順」、「iPhone一支真的可以用很久，重點是用久了，流暢度還是很好」、「用很久還是蠻流暢的」、「我的七代用六年了，到現在還是很順」、「哀鳳就是用到無法更新為止。」

其中，有大票用戶再次讚嘆有「一代神機」之稱的6S，「6S真的神機」、「6S神機根本用不壞，要不是電池續航太差，我根本不會換13」、「為什麼後來的哀鳳手機很難有6S強大跟CP值」、「6S現在家人還在用（7年），電池都換過2次了」、「6S用到去年還是很神。」

不過，也有網友表示，「我家長輩跟你不一樣，給他iPhone，光是那個帳號設定，他就覺得很難用很受不了，每次商店要載東西都要密碼，讓他覺得很煩很不好用」、「以前有人跟我說iPhone用好幾年了，還是很流暢，結果看他開LINE，大概要等十秒吧」、「我不要CP值啊！我只想要悠遊卡」、「我來到joke板？」

蘋果秋季發表會時間終於確認，將在美國時間 9 月 12 日上午 10點、台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點登場，今年邀請函以藍、黑為主要配色，主題為「Wonderlust（好奇心）」，預計會推出果粉期待已久的iPhone 15系列。

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