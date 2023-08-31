iPhone 15倒數2周登場！　蘋果最強分析師列8大觀察重點

▲蘋果正式發出秋季發表會邀請函。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果秋季發表會時間終於確認，將在美國時間 9 月 12 日上午 10點、台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點登場，今年邀請函以藍、黑為主要配色，主題為「Wonderlust（好奇心）」，預計會推出果粉期待已久的iPhone 15系列。有「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師之稱的郭明錤則列出8項觀察。

郭明錤現發佈了最新調查報告，指出了以下 8 點關於 iPhone 15 系列的內容更新：

• 1. 主要生產問題來自堆疊 CIS、面板、電池（遇熱會膨脹）與鈦合金中框。



• 2. 堆疊 CIS 問題可以用增加產能解決，但還是影響了約 10至15%的普通機型出貨量。



• 3. 面板問題用改變供應商供應比重的方式解決。



• 4. 電池與鈦合金中框問題主要利用改善生產良率解決。



• 5. 鈦合金中框的生產挑戰是加工難度高與開發半途設計大改變（今年第2季決定取消虛擬按鍵設計）有關。



• 6. 鈦合金中框對減輕重量應有幫助。



• 7. Pro Max 開案時間最晚，所以量產時間落後其他機型。



• 8. Pro 系列顏色可能為灰、白、黑、藍，普通版可能為黑、粉、黃、藍、綠。

▲iPhone 15 Pro新色渲染圖。（圖／翻攝自推特／Ian Zelbo）

根據本站先前報導《好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看》，iPhone 15在充電上會出現大突破，主要歸因於更改為USB-C的充電接口，此次的爆料資訊都指出，iPhone 15將支援35W的充電速度，速度有大幅進步。

此外，許多人習慣的靜音開關，也將有所改變，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。手機靜音時不再出現紅線，蘋果新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。