才去超商5分鐘！「1物被偷」他傻眼：不是都汗水嗎　釣出一票苦主

▲原PO的安全帽被偷。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人下車買東西時，會隨手將安全帽放在座墊、腳踏墊上。近日有網友發文表示，他才去超商5分鐘，怎料安全帽就這樣被偷走了，讓他既傻眼又想不通，到底誰會想偷安全帽？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「你各位有被幹過安全帽嗎」為標題發文，提到他日前去超商買東西，想說自己運氣不會那麼不好，所以便將安全帽放在機車腳踏墊上沒有鎖。怎料過程不過5分鐘，安全帽就不見了。

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原PO當下超傻眼，馬上詢問店家可否調閱監視器？與此同時，他也實在想不通，安全帽裡面肯定有汗水，到底有誰會想偷別人的安全帽？

▲不少網友分享類似經驗。（示意圖／記者黃翊婷攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在還有喔？監視器那麼多」、「不鎖的話偶爾會吧？就臨時沒帽的人會拿」、「應該10個被偷只有一個會報警吧」、「雙北一定要鎖安全帽，超容易被偷」、「說真的，只是去個便利商店我也不會鎖耶」、「進店一會兒就出來，我直接戴帽進去，脫下來還要整理頭髮」、「現在沒聽說，帽子都直接掛在鏡子上」。

還有網友分享自身經驗，「被偷過掛前面的雞排、飲料」、「我在租屋處被偷過」、「有！放在家門口連同雨衣被偷走」、「我會偷走後照鏡，超扯！還是在公司」、「有！被換成一頂又舊又髒的，噁心死了」、「抹布被偷走過，有夠扯」。