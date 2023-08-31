　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加彭政變「新軍事強人」背景曝光　受部隊歡迎被封凱撒大帝

▲▼ 加彭政變。士兵們把共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）拋飛空中。（圖／CFP）

▲加彭士兵們把共和國衛隊指揮官恩古瑪拋飛空中。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家加彭軍方發動政變，把總統阿里彭戈軟禁家中，並任命共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。現年48歲的恩古瑪在部隊中很受歡迎，關心部下、經驗豐富，但為人謹慎且行事隱祕，且對阿里彭戈的父親奧馬爾（Omar Bongo Ondimba）非常忠誠。

綜合法新社等報導，加彭多名軍官30日上電視宣布政變奪權，在發表前三份聲明的時候，恩古瑪並沒有現身，直到阿里彭戈被軟禁，首都自由市（Libreville）與第二大城讓蒂爾港（Port-Gentil）舉辦慶祝活動時，他才出現。依據電視畫面，數百名加彭軍人將共和國衛隊把恩古瑪高高抬起，稱他為總統。

▲▼ 加彭政變。機構過渡和恢復委員會發言人芒富比（中）上電視發表聲明。（圖／CFP）

▲▼上圖為機構過渡和恢復委員會發言人芒富比（中）發表聲明。下圖為首都自由市湧現慶祝隊伍。（圖／CFP、路透）

▲▼加彭政變，首都自由市（Libreville）湧現慶祝隊伍，遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）發布影片向國際盟友求援。（圖／路透）

回顧恩古瑪成長過程，他大部分的時間與母親在上奧果韋省長大，成為一名士兵，在優秀軍事學校受過訓練，包括摩洛哥梅克內斯皇家軍校。值得一提的是，恩古瑪後來擔任前總統奧馬爾的副官，從2005年起為他工作，直到奧馬爾2009年在巴塞隆納醫院過世。

▲▼ 加彭前總統奧馬爾（Omar Bongo Ondimba）（圖／達志影像／美聯社）

▲加彭前總統奧馬爾（左）鐵腕統治近42年，直到2009年過世。（圖／達志影像／美聯社）

在奧馬爾過世後，阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）成為接班人，恩古瑪被調離原本職位，轉往加彭駐摩洛哥與塞內加爾大使館工作。2018年，恩古瑪以共和國衛隊情報局長的身分重返，並在6個月後晉升將軍，2019年成為共和國衛隊指揮官。

消息指出，指揮官恩古瑪非常受部隊歡迎。作為加彭安全部隊的中心人物，他敦促阿里彭戈改善部隊士兵的工作與生活條件，升級設施，資助士兵子女的學校並裝修宿舍，這些措施為他贏得同袍的尊重。

有人透露，恩古瑪雖然不是很健談，但他的手下都很欣賞他，「他是凱撒大帝（Julius Caesar）」。也有人稱讚恩古瑪從不提高自身聲望，會傾聽每個人的意見並有計畫地尋求解決。

▲▼加彭政變。共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。（圖／CFP）

▲指揮官恩古瑪非常受部隊歡迎。（圖／CFP）

加彭政變並未傳出流血事件，由恩古瑪將軍擔任過渡總統。不過報導指出，恩古瑪並未制定過渡至文官統治的具體時間表，這也讓外界對他的意圖產生懷疑。

彭戈家族1967年起統治該國，遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）已發布影片向國際盟友求援。聯合國及非洲聯盟譴責政變，中俄表示希望迅速恢復穩定，美國也形容加彭局勢令人深刻擔憂。前殖民母國法國在加彭仍有350名駐軍，政府發言人譴責政變，「重申我們對於自由及透明選舉的承諾」。

▼加彭遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）發布影片向國際盟友求援。（圖／路透）

▲▼加彭政變，首都自由市（Libreville）湧現慶祝隊伍，遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）發布影片向國際盟友求援。（圖／路透）

►加彭政變後「民眾瘋湧上街」揮國旗慶祝！　遭軟禁總統拍片求援

ET快訊
快訊／嘉義1分鐘連3震！　氣象局曝原因
陸軍集體鬥毆！　20多弟兄營區內打群架
「背包裝1物」被日本海關攔下！　他驚：台灣出境沒問題
明天改版！　高鐵「自由座車票」不一樣了
快訊／12:49規模4.5地震！　最大震度4級
iPhone 15「全系列模型機」曝光！
海葵明可能「海陸警齊發」！　大台北周末強風驟雨
小甜甜遭保險公司拒保！　出車禍…警到場傻眼：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

健身網美不明原因猝逝！　昏迷8天「二度心臟驟停」

和媽媽「同床過夜」結果女友爆氣！　網友聽真相狂罵：她才奇怪

女車禍毀容遭狠甩！未婚夫炫耀交新女友　她心碎：10月婚禮泡湯

日本幼兒園男園長性虐男童！　脫尿布「觸摸下腹部」

125年最強颶風襲佛州！風速200km吹垮加油站　50萬戶斷電

「500萬隻蜜蜂」瞬間竄出！卡車開一半蜂箱掉落　密麻飛舞狂叮司機

以為是小蟲！5歲女童踩到「最危險毒蠍」出現幻覺　全身發紫死亡

20歲女暈車把頭伸出窗外　「被夾在2輛公車之間」頭骨碎裂身亡

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

健身網美不明原因猝逝！　昏迷8天「二度心臟驟停」

和媽媽「同床過夜」結果女友爆氣！　網友聽真相狂罵：她才奇怪

女車禍毀容遭狠甩！未婚夫炫耀交新女友　她心碎：10月婚禮泡湯

日本幼兒園男園長性虐男童！　脫尿布「觸摸下腹部」

125年最強颶風襲佛州！風速200km吹垮加油站　50萬戶斷電

「500萬隻蜜蜂」瞬間竄出！卡車開一半蜂箱掉落　密麻飛舞狂叮司機

以為是小蟲！5歲女童踩到「最危險毒蠍」出現幻覺　全身發紫死亡

20歲女暈車把頭伸出窗外　「被夾在2輛公車之間」頭骨碎裂身亡

感謝你幫黃皮膚小孩追籃球夢！　林書豪親自發文致敬易建聯退休

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

爽中近3億大獎「瞞老婆」隔天偷偷去領獎　他曝1主要原因網噓爆

舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

止汗劑別亂用！專家曝「5大重點」：最佳使用時機是睡前

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

大久保勇太「加護病房昏迷插管中」！租屋處惡火送醫　經紀人回應

國際熱門新聞

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

克里姆林宮：普里格津可能遭蓄意擊落

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

影片曝！貨車衝下斜坡　他藏電線桿後難躲死劫

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

全家5孩「猿類姿勢」行走　科學家掀論戰

中國新地圖宣稱擁南海主權　大馬拒絕接受

好市多戰勝中國不景氣！美作家逛3店發現每天擠爆

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

美首對台外國軍事融資　供25億元軍備

瓜地馬拉總統當選人政黨遭停權 要求推翻決議

經濟數據降溫　美股收紅

更多熱門

相關新聞

加彭政變後　居民上街慶祝！

加彭政變後　居民上街慶祝！

非洲國家加彭（Gabon）30日發生軍事政變，資深將領、前總統護衛隊隊長恩古瑪（Brice Oligui Nguema）被指派擔任過渡總統。遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）則發布影片向國際盟友求援，但首都自由市（Libreville）卻湧現數百人的遊行隊伍，大肆慶祝擺脫總統家族56年統治。

加彭軍方政變　任命共和國衛隊指揮官擔任過渡總統

加彭軍方政變　任命共和國衛隊指揮官擔任過渡總統

加彭政變軍官宣布關閉邊界　總統遭軟禁

加彭政變軍官宣布關閉邊界　總統遭軟禁

加彭總統家族掌權半世紀　大選後爆政變

加彭總統家族掌權半世紀　大選後爆政變

國安局長先遣抵非洲見史瓦帝尼國王　替蔡英文傳達雙重祝賀

國安局長先遣抵非洲見史瓦帝尼國王　替蔡英文傳達雙重祝賀

關鍵字：

加彭政變非洲恩古瑪阿里彭戈

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面