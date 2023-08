加彭政變後「民眾瘋湧上街」揮國旗慶祝！　遭軟禁總統拍片求援

▲加彭政變後,首都居民湧上街頭慶祝推翻彭戈家族統治。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

非洲國家加彭(Gabon)30日發生軍事政變,資深將領、前總統護衛隊隊長恩古瑪(Brice Oligui Nguema)被指派擔任過渡總統。遭軟禁總統阿里彭戈(Ali Bongo Ondimba)則發布影片向國際盟友求援,但首都自由市(Libreville)卻湧現數百人的遊行隊伍,大肆慶祝擺脫總統家族56年統治。

加彭26日舉行總統大選,選務機構宣布阿里彭戈贏得第三任期後,軍方於30日早晨發動政變、軟禁總統,並以貪腐及叛國罪名逮捕總統兒子努瑞彭戈(Noureddin Bongo Valentin)等人。他們指出,國家面臨「嚴重的制度、政治、經濟及社會危機」,宣布取消選舉結果,關閉邊境、解散國家機構。

???????? It is unclear who is currently in charge in #Gabon, but hundreds of people have poured into the streets of the capital, Libreville, in celebration of Ali Bongo's departure.@DelanoDSouza has more on the most recent developments in the country pic.twitter.com/p3SrmiMXum