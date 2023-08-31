加彭政變後「民眾瘋湧上街」揮國旗慶祝！　遭軟禁總統拍片求援

▲加彭政變後，首都居民湧上街頭慶祝推翻彭戈家族統治。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

非洲國家加彭（Gabon）30日發生軍事政變，資深將領、前總統護衛隊隊長恩古瑪（Brice Oligui Nguema）被指派擔任過渡總統。遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）則發布影片向國際盟友求援，但首都自由市（Libreville）卻湧現數百人的遊行隊伍，大肆慶祝擺脫總統家族56年統治。

加彭26日舉行總統大選，選務機構宣布阿里彭戈贏得第三任期後，軍方於30日早晨發動政變、軟禁總統，並以貪腐及叛國罪名逮捕總統兒子努瑞彭戈（Noureddin Bongo Valentin）等人。他們指出，國家面臨「嚴重的制度、政治、經濟及社會危機」，宣布取消選舉結果，關閉邊境、解散國家機構。

???????? It is unclear who is currently in charge in #Gabon, but hundreds of people have poured into the streets of the capital, Libreville, in celebration of Ali Bongo's departure.@DelanoDSouza has more on the most recent developments in the country pic.twitter.com/p3SrmiMXum — FRANCE 24 English (@France24_en) August 30, 2023

彭戈家族1967年起統治該國，前總統奧馬爾彭戈（Omar）執政42年後交棒兒子，現任總統阿里彭戈也因此從2009年掌權至今，他歷經2016年選舉騷亂、2018年中風及2019年政變未遂，但在求援影片中表示自己不知道發生了什麼事，懇求外國盟友替家族說話。

▲遭軟禁總統阿里彭戈發布影片向盟友求援。（圖／路透）

長期以來，加彭民眾對執政者的不滿持續醞釀，他們批評，該國明明蘊含石油及礦產資源，彭戈家族卻幾乎沒做任何事情，與230萬人民分享利益與財富，另外還有生活成本等一系列廣泛問題。

30日，數百民眾湧上自由市街道，大肆慶祝軍方的干預，新領袖恩古瑪還被起鬨部下們抬起來慶祝。27歲失業人士勒比吉（Jules Lebigui）說，「我今天來遊行是因為我很高興，彭戈家族在將近60年後失去了權力。」另一位匿名民眾表示，「一開始，我因為意識到自己經歷一場政變而害怕，但一想到我們等這麼久，終於看見這個政權被推翻，就感到很開心。」

▲加彭政變被認為是該區域民主倒退的進一步跡象。（圖／路透）



BBC、路透社報導，這是2020年以來非洲中西部的第8次政變，此前尼日、馬利、幾內亞、布吉納法索、查德也都發生軍方奪權，不僅抹滅1990年代以來累積的民主成果，也讓在該區域擁有戰略利益的外國勢力感到擔憂。

但與上述薩赫勒地區（Sahel）國家不同，加彭瀕臨大西洋海岸而且更南邊，未與破壞穩定的伊斯蘭叛亂份子作戰，因此，這次政變被視為該動盪地區民主倒退的進一步跡象。奈及利亞總統、西非經濟共同體輪值主席提努布（Bola Tinubu）更直言，一場「獨裁傳染病」正在非洲大陸蔓延，他正與其他非洲領袖密切合作，討論如何應對加彭局勢。

與此同時，聯合國及非洲聯盟譴責政變，中俄表示希望迅速恢復穩定，美國也形容加彭局勢令人深刻擔憂。前殖民母國法國在加彭仍有350名駐軍，政府發言人譴責政變，「重申我們對於自由及透明選舉的承諾」。