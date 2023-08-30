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加彭政變軍官宣布「關閉邊界」　總統遭軟禁家中

▲▼ 加彭軍官30日宣佈政變奪權。（圖／路透）

▲加彭軍官政變奪權後，宣布「關閉邊界」。（圖／路透） 

文／中央社

在加彭軍官宣布政府遭到推翻數小時後，軍事官員今天表示，總統阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）已被軟禁在家中，他的1名兒子則因「叛國罪」被捕。

綜合法新社與路透社報導，10幾名軍人凌晨在電視上宣布選舉結果作廢、關閉所有邊界、解散國家機構，並宣稱他們代表加彭所有安全與國防部隊。

在另一份於國營電視台宣讀的聲明中，軍官們表示，他們已經拘留阿里．彭戈。阿里．彭戈於2009年接替自1967年以來一直統治加彭的父親奧瑪．彭戈（Omar Bongo）。反對人士指出，這個家族未能與230萬國民分享國家的石油和礦業財富。

▲▼加彭總統彭戈（Ali Bongo Ondimba）在聯合國大會致詞。（圖／路透）

▲加彭總統彭戈（Ali Bongo Ondimba）遭到軟禁。圖為彭戈在聯合國致詞畫面。（圖／路透）

高級軍官在國營電視台宣讀的聲明中表示：「阿里．彭戈總統正與家人和醫生一同被軟禁在家中。」

一名軍事領袖表示，阿里．彭戈的兒子和貼身顧問努瑞丁．彭戈（Noureddin Bongo Valentin）、幕僚長恩古盧（Ian Ghislain Ngoulou）、副總統、另外2名總統顧問，以及執政黨加彭民主黨（Gabonese Democratic Party）2名高級幹部「已被逮捕」。

軍事領袖指出，他們被控犯下叛國、侵占、貪腐和偽造總統簽名等罪行。

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