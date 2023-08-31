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中西非洲政變風潮　3年內「7國軍方奪權」一次看

▲▼ 加彭政變。士兵們把共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）拋飛空中。（圖／CFP）

▲加彭士兵舉起共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）。（圖／CFP）

文／中央社

加彭軍方今天罷黜總統彭戈（Ali Bongo Ondimba），任命衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）擔任過渡總統。非洲這片動盪的大陸自2020年8月以來已7國發生政變。

「華盛頓郵報」指出，撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）這3年發生政變者包含尼日、布吉納法索、查德、幾內亞、馬利、蘇丹。如今連總體政情相對較穩定的加彭也步上前述幾國後塵、淪落軍政府掌權，讓撒哈拉沙漠以南非洲成為一條地緣政治動盪帶。

以下綜合華郵與法新社一覽撒哈拉沙漠以南非洲這波軍事政變風潮。

2023年加彭

華郵指出，被罷黜的加彭總統彭戈2009年在執政40多年的父親過世後接替掌權，遭罷前正尋求第3個總統任期。石油蘊藏豐富的加彭過去是法國殖民地，彭戈父子是法國在加彭的重要盟友。

軍方發動政變期間幾無遭遇嚴重抵抗。路透社在加彭重要港市讓蒂爾港（Port-Gentil）街頭拍到民眾擁抱士兵相慶、支持政變的畫面。

法新社指出，彭戈家族已統治加彭55年，他在今年8月26日大選中勝出，但反對派稱大選存在舞弊。軍方之後旋即在國家電視頻道上宣布解散行政機關、關閉國界。彭戈目前正被軟禁。

2023年尼日

華郵指出，近年伊斯蘭極端主義盛行及當地俄羅斯影響力日增的尼日，總統衛隊今年7月罷黜親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），首都尼阿美到處能看到支持政變民眾揮舞俄國國旗的畫面，場景與之前布吉納法索、馬利發生政變時相似。

▲▼尼日人民在法國軍事基地前抗議。（圖／路透）

▲尼日人民在法國軍事基地前抗議。（圖／路透）

政變也讓尼日盛產鈾礦映入國際眼簾。專家表示歐洲國家被迫要因應這對核能業的衝擊，尤其過去也曾殖民尼日的法國。此外尼日也是美國在區域的重要盟友，美軍一度在當地部署800人，並把阿加德茲（Agadez）一處軍事基地用做無人機基地。

法新社指出，今年7月26日，尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭衛隊成員推翻，衛隊領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）隨即接管權力。

西非經濟共同體（ECOWAS）8月10日表示有做軍事介入尼日的準備，同意派遣待命部隊「恢復憲政秩序」，但並未宣布介入時間，同時又說願尋求外交途徑解決。

尼日的新軍事統治者擬議，在權力還給文人領袖前，實施最長3年的過渡期。

2022年布吉納法索

布吉納法索去年經歷兩次政變。

2022年1月，中校達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）率領的叛軍逮捕總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）；9月30日，軍方宣布革除達米巴職務，改由上尉特拉奧黑（Ibrahim Traore）擔任過渡總統，直到2024年7月舉辦總統大選。

華郵指出，五角大廈在布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）派駐綠扁帽特種部隊，美國國務院也雇人代訓布國軍隊，以抗衡日益升高的伊斯蘭好戰份子威脅及在當地活躍的俄國瓦格納集團（Wagner Group）傭兵。

▲▼ 蘇丹內亂。蘇丹喀土穆州城市恩圖曼（Omdurman）5月17日冒出黑煙。（圖／路透）

▲蘇丹內亂造成至少5000人喪命。（圖／路透）

2021年蘇丹

自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）下台後，蘇丹軍方和文人領袖就共攬大權。在雙方經歷數週緊張關係之後，軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率領的部隊於2021年10月25日發動新的政變。

今年4月15日，柏罕與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之間爆發戰爭，至少5000人喪命。

2021年幾內亞

受美國訓練的幾內亞特戰部隊指揮官頓波雅（Mamady Doumbouya）中校，2021年9月率領的叛軍掌控了幾內亞，並逮捕幾內亞第一位民選總統、83歲的康得（Alpha Conde）。

康得被罷黜前為尋求連任修憲、將反對派候選人下獄而引發連年示威。

頓波雅承諾會在2024年底之前把權力還給民選文人領袖。

▲▼幾內亞政變。（圖／路透）

▲幾內亞政變。（圖／路透）

2020年、2021年馬利兩度政變

馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）2020年8月被軍事領袖推翻。2021年5月，在臨時政府的文人領袖將軍人從多個重要職位上調離後，馬利軍方再次奪權。

領導這兩次政變的上校戈伊塔（Assimi Goita）承諾會在2024年2月之前舉辦不受干預的選舉。

華郵指出，美國近期以和俄國瓦格納傭兵組織往來為由，制裁馬利軍政府領袖的高層。據信瓦格納在馬利的人數達1000人。

2021年查德

華郵指出，1990年靠政變上台的查德總統德比（Idriss Deby），2021年4月在北部邊界清剿叛軍時身亡，原本應由國會議長接任總統職務，但一個軍事委員會卻介入並扶植德比的兒子上台，引發流血示威。

老德比因對抗伊斯蘭極端組織博科聖地（Boko Haram）成為西方盟友，美國也沒在小德比未經憲政程序掌權後祭出制裁。

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