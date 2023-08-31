陸版「ChatGPT」文心一言開放使用　百度搜索增「AI對話」選項

▲百度文心一言正式開放外界使用。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

百度研發的AI生成式模組「文心一言」經過5個月的邀請測試後獲批上線，正式對外界開放使用。使用者可以透過App Store和安卓應用商店下載「文心一言APP」或通過文心一言官網體驗使用。此外，在百度搜尋引擎頁面中，也已經出現「AI對話」選項，註冊登錄後就可以「嚐鮮」。

▲百度創始人、董事長兼CEO李彥宏。（圖／翻攝自百度）

《北京日報》報導，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8家企業／機構的大模型位列首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務。

除百度文心一言，百川智能也在今（31）日宣布通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，面向全社會開放服務。

據悉，百度還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏表示，當文心一言向數以億計網路用戶大規模開放服務後，能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，「這將進一步改進基礎模型，並以更快速度迭代文心一言，創造更好的用戶體驗。」