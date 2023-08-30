　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《商周》暗諷「小編沒被fired」侯友宜競辦再轟：不容許抹黑惡搞

▲▼侯友宜出席國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

《商業周刊》因整理檯面上4名總統參選人所提出的AI、半導體政見，卻在國民黨參選人侯友宜的照片上寫上「……」，引發爭議後又發文「小編沒有被fired」，讓侯友宜競選辦公室二度發文譴責，肇事小編未澄清及道歉，還發文暗諷。

《商業周刊》29日在臉書上討論各參選人AI、半導體政見，其中侯友宜的圖卡上只有侯友宜的照片，卻沒有文字，僅有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。對此，侯辦表示，侯友宜相關政策意見網路上都可搜尋到，也可以跟競辦詢問，但小編卻沒有這樣做，質疑其背後動機，呼籲應儘速嚴正澄清並道歉。

事後，《商業周刊》發文表示，初心只是希望台灣拚經濟的時候，也要顧永續，他們花了9個月時間調查為什麼台灣會出現晶圓山和手機河，所以也希望每一個總統參選人明白，所有選舉支票的背後，要共同付出什麼樣的代價，「謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽。我們會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。」

對此，侯辦30日晚間再度表示，早上已要求《商業周刊》小編澄清並道歉，但對方說要虛心聆聽卻未更改有疏漏及偏見的發文，且肇事小編也沒道歉澄清，甚至說「小編沒有被fired」暗諷。

侯辦強調，尊重各界的指教，但不能容許不符合事實的評論、抹黑及惡搞，且《商業周刊》是有影響力的媒體，卻不願反省認錯，反而包庇護短，只會自毀信譽與公信力

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
《商周》暗諷「小編沒被fired」　侯辦再次回擊
快訊／遭批「揹著瀆職官司的二把手」！鄭文燦回擊了
日網票選「最美華人女星」！TOP10公開台灣1人上榜
強颱蘇拉「科學上是完美風暴」！彭啟明曬驚人1圖：慶幸能閃過
臉書刪7700個「中國大外宣」帳號　中國外交部回應了
AI股翻車+1　半導體封測大廠違約交割3424萬
緯創湖口二廠爆火警　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《商周》暗諷「小編沒被fired」侯友宜競辦再轟：不容許抹黑惡搞

快訊／捲im.B案遭批「揹著瀆職官司的二把手」！鄭文燦5點回擊了

馬紹爾駐台大使稱「邦誼堅定不移」　感謝台灣給予莫大幫助

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來：又是高虹安

楊玲宜隱射Cheap是網軍「改文了」！轉打高虹安：怠惰的地方政府

快訊／營內樹木樹枝斷裂砸傷路人　資通電軍致歉：已派員慰問

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

公部門可用ChatGPT？行政院10大AI使用指引曝　機敏文件禁用

政見遭《商周》嘲諷「….」　侯友宜：刻意扭曲誤導

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

《商周》暗諷「小編沒被fired」侯友宜競辦再轟：不容許抹黑惡搞

快訊／捲im.B案遭批「揹著瀆職官司的二把手」！鄭文燦5點回擊了

馬紹爾駐台大使稱「邦誼堅定不移」　感謝台灣給予莫大幫助

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來：又是高虹安

楊玲宜隱射Cheap是網軍「改文了」！轉打高虹安：怠惰的地方政府

快訊／營內樹木樹枝斷裂砸傷路人　資通電軍致歉：已派員慰問

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

公部門可用ChatGPT？行政院10大AI使用指引曝　機敏文件禁用

政見遭《商周》嘲諷「….」　侯友宜：刻意扭曲誤導

《商周》暗諷「小編沒被fired」侯友宜競辦再轟：不容許抹黑惡搞

減肥好難？營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來：一類食物要減半

醫示警「6種肚子痛」別拖了！他虛弱喊：休息就好…竟突休克

歡迎來到兄弟「可愛動物區」！張仁瑋向江坤宇學習沈穩

快訊／捲im.B案遭批「揹著瀆職官司的二把手」！鄭文燦5點回擊了

不斷更新／強颱蘇拉來襲　「全台颱風假」懶人包一次看！13縣市沒放

陳美鳳「從小台灣國語」狂被噹！　樂觀回：台灣最美歐巴桑特色

馬紹爾駐台大使稱「邦誼堅定不移」　感謝台灣給予莫大幫助

烏克蘭對俄國6州發動「最大規模」無人機攻擊　摧毀數架軍機

不斷更新／王威晨得點圈再發威！兄弟6局追平

政治熱門新聞

快訊／侯友宜怒了！選舉政見遭商周大酸　競辦憤怒：小編應嚴正道歉

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

郭台銘選總統　綠高層下令「4不」

邱顯智跑行程違規停車　會到警局自首「給自己一個警惕」

快訊／營內樹木樹枝斷裂砸傷路人　資通電軍致歉：已派員慰問

曾涉性騷判賠13萬　鄧佳華想入民進黨「不可能」

快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手「沒喝飲料」

快訊／路樹壓死騎士最高賠600萬　公園處：積極協助家屬申請賠償

柯文哲僅對郭台銘說「3句話」就快閃

郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員用「屁」反嗆

楊玲宜轟Cheap「改文了」　轉打高虹安

郭台銘遭控蹭柯文哲　還原事發經過

更多熱門

相關新聞

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

本月第2檔AI股翻車！繼緯創（3231）爆出違約交割後，證交所今（30）日公告半導體封測廠京元電（2449）出現違約交割，分別由元大竹東、華南永昌、群益西松等三家券商合計申報金額3424萬元。

緯創新竹湖口二廠下午火警意外　公司回應了

緯創新竹湖口二廠下午火警意外　公司回應了

賴清德各縣市競總明授證　陳時中助攻北市

賴清德各縣市競總明授證　陳時中助攻北市

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

公部門可用ChatGPT？　行政院會明公布AI使用指引

公部門可用ChatGPT？　行政院會明公布AI使用指引

關鍵字：

侯友宜2024總統大選賴清德柯文哲郭台銘國民黨民進黨曾銘宗莊瑞雄AI半導體

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面