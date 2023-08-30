《商周》暗諷「小編沒被fired」侯友宜競辦再轟：不容許抹黑惡搞

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《商業周刊》因整理檯面上4名總統參選人所提出的AI、半導體政見，卻在國民黨參選人侯友宜的照片上寫上「……」，引發爭議後又發文「小編沒有被fired」，讓侯友宜競選辦公室二度發文譴責，肇事小編未澄清及道歉，還發文暗諷。

《商業周刊》29日在臉書上討論各參選人AI、半導體政見，其中侯友宜的圖卡上只有侯友宜的照片，卻沒有文字，僅有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。對此，侯辦表示，侯友宜相關政策意見網路上都可搜尋到，也可以跟競辦詢問，但小編卻沒有這樣做，質疑其背後動機，呼籲應儘速嚴正澄清並道歉。

事後，《商業周刊》發文表示，初心只是希望台灣拚經濟的時候，也要顧永續，他們花了9個月時間調查為什麼台灣會出現晶圓山和手機河，所以也希望每一個總統參選人明白，所有選舉支票的背後，要共同付出什麼樣的代價，「謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽。我們會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。」

對此，侯辦30日晚間再度表示，早上已要求《商業周刊》小編澄清並道歉，但對方說要虛心聆聽卻未更改有疏漏及偏見的發文，且肇事小編也沒道歉澄清，甚至說「小編沒有被fired」暗諷。

侯辦強調，尊重各界的指教，但不能容許不符合事實的評論、抹黑及惡搞，且《商業周刊》是有影響力的媒體，卻不願反省認錯，反而包庇護短，只會自毀信譽與公信力