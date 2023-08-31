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好市多戰勝中國不景氣！美國作家逛3店發現每天擠爆：比美國多2倍

▲▼开市客（Costco）上海浦东店。（圖／CFP）

▲好市多上海浦東店。（圖／CFP）

記者崔子柔／綜合報導

中國大陸疫情後經濟復甦未如外界預期，消費支出、工業產出和投資增長全面陷入困境。不過在上海、蘇州的好市多，卻感覺不到這種不景氣。紐約作家David Schwartz及Susan Schwartz夫婦上（7）月發現，中國好市多的人流量和美國比起來多了2倍。

根據《CNBC》報導，David Schwartz上月參觀了位在上海郊區、鄰近蘇州的3間好市多，發現日均人流量為7000人，是美國同等規模的分店的2倍。

「在中國，我們每天去都會看到很多人，不論我們在什麼時間點去，從早上到晚上，平日到周末，都是很多很多的人」David Schwartz上周受訪時說，他們根本感受不到中國的不景氣，反而和美國的好市多形成鮮明對比，在美國的店面平日不會像周末那麼繁忙。

▲▼开市客（Costco）上海浦东店。（圖／CFP）

▲上海好市多人潮眾多。（圖／CFP）

David和Susan Schwartz合著即將出版的新書《好市多的樂趣：從A到Z的尋寶之旅》（The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z.），他們用了7年的時間走訪10多個國家、美國40多個州，拜訪幾乎所有好市多有開店營業的地區，雖然好市多已經下單要進貨這本書，但他們強調，這本著作沒有得到好市多的贊助或授權。

中國零售銷售增速在7月份放緩至2.5%，增加了未來的不確定性。好市多同時卻在中國開設了2家新店，一家位於阿里巴巴總部所在地杭州，另一家位於距離2小時車程的寧波市，年度會員費定價299元人民幣（約41美元、台幣1300元），在美國則是60美元（約台幣1910元）。

好市多2019年在中國開設了第一家分店，並計畫在秋季開設第六家分店，Susan Schwartz表示，在每家商店3800件商品的限制範圍內，庫存有各種海鮮、中國「白酒」（高梁）和松露醬油，她在店裡看到各種年齡層的顧客，「中國消費者非常欣賞優惠價格」。

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