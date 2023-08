好市多戰勝中國不景氣！美國作家逛3店發現每天擠爆：比美國多2倍

▲好市多上海浦東店。(圖/CFP)



記者崔子柔/綜合報導

中國大陸疫情後經濟復甦未如外界預期,消費支出、工業產出和投資增長全面陷入困境。不過在上海、蘇州的好市多,卻感覺不到這種不景氣。紐約作家David Schwartz及Susan Schwartz夫婦上(7)月發現,中國好市多的人流量和美國比起來多了2倍。

根據《CNBC》報導,David Schwartz上月參觀了位在上海郊區、鄰近蘇州的3間好市多,發現日均人流量為7000人,是美國同等規模的分店的2倍。

「在中國,我們每天去都會看到很多人,不論我們在什麼時間點去,從早上到晚上,平日到周末,都是很多很多的人」David Schwartz上周受訪時說,他們根本感受不到中國的不景氣,反而和美國的好市多形成鮮明對比,在美國的店面平日不會像周末那麼繁忙。

▲上海好市多人潮眾多。(圖/CFP)



David和Susan Schwartz合著即將出版的新書《好市多的樂趣:從A到Z的尋寶之旅》(The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z.),他們用了7年的時間走訪10多個國家、美國40多個州,拜訪幾乎所有好市多有開店營業的地區,雖然好市多已經下單要進貨這本書,但他們強調,這本著作沒有得到好市多的贊助或授權。

中國零售銷售增速在7月份放緩至2.5%,增加了未來的不確定性。好市多同時卻在中國開設了2家新店,一家位於阿里巴巴總部所在地杭州,另一家位於距離2小時車程的寧波市,年度會員費定價299元人民幣(約41美元、台幣1300元),在美國則是60美元(約台幣1910元)。

好市多2019年在中國開設了第一家分店,並計畫在秋季開設第六家分店,Susan Schwartz表示,在每家商店3800件商品的限制範圍內,庫存有各種海鮮、中國「白酒」(高梁)和松露醬油,她在店裡看到各種年齡層的顧客,「中國消費者非常欣賞優惠價格」。