打112秒掛斷！韓女當晚陳屍公寓　「雙手遭綑」一旁躺男屍

▲南韓發生一起疑似他殺案件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾江北區一對40多歲的男女被發現陳屍於公寓內，而警方接獲通報並趕往現場確認死者身分後，才發現女性死者當天凌晨曾撥打112通報，但因隨即掛斷電話且關閉手機電源，因此警方無法追蹤其下落。

根據《韓聯社》報導，警方30日表示，28日晚間8時55分接獲女性死者家屬的通報稱，在江北區一棟公寓的2樓發現該對40多歲男女倒地，而女方有明顯遭到施暴的痕跡，初步不排除為他殺。

警方指出，28日當天凌晨3時40分女性死者曾使用手機撥打112，但接通後只用很小的聲音說了一句「幹嘛？」隨後便直接掛斷，並未說明通報事件內容、原因以及所處位置。112發現電話掛斷後，隨即展開定位追蹤，但女性死者的手機電源馬上就關閉。

警方只能透過手機最後發出訊號的位置，在附近進行搜索，尋找女性死者的下落，但是仍沒有結果。經過調查，該名女性的手機非本人所持有，是在其他家人名下，而帳單寄送地址也是其他家人的住處，因此無法確認她的所在之處或是目前居住地。

由於女子平時與家人鮮少有往來，因此家人接受警方調查時，也無法準確說出她的聯絡地址。不過女性死者的家屬經過反覆回想後，突然想起一處可能位置，於是便自行找到該處公寓，並爬上梯子，從窗戶查看2樓內部情況，沒想到就發現女子倒地於屋內，隨即通報119。

警消到場後，在該棟公寓的2樓房內發現女性死者與另一名40多歲的男性死者，而女方的雙手被膠帶綑綁，面部全是遭到毆打的痕跡，屋內則有燒炭的痕跡。警方不排除有他殺可能，未來將根據遺體相驗結果，確認詳細死因與死亡時間。

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