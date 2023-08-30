岸田文雄「當眾生吃」福島水產！　狂讚生魚片好吃又安全

▲岸田文雄帶著另外3名大臣共同享用「福島美食」。（圖／首相官邸）



記者王佩翊／編譯

日本24日排放福島第一核電廠核處理水，引發當地人民與各國的嚴正抗議。日本首相岸田文雄9月將接連出席東協峰會與G20峰會，屆時也會力拼在與各國領導人的雙邊會議中，強調核處理水的安全性。而岸田30日更帶著內閣一同享用「福島特餐」，食用福島縣海域捕撈的水產與福島產哈密瓜，並強調福島水產與農產的安全性。

▲▼岸田文雄食用福島產比目魚生魚片。（圖／首相官邸）



日本當局、環境省、東京電力公司以及水產廳等各單位強調，核處理水中氚濃度極低，不會對人體造成影響，並承諾定期抽樣檢測，同時公布檢測結果。儘管如此，各國仍對於日本排放核處理水一事感到不信任，中國更率先在24日當天宣布，全面禁止進口日本水產。

對此，岸田文雄30日帶著經濟產業大臣西村康稔、財務大臣鈴木俊一以及兒童政策擔當大臣小倉將信一同在首相官邸舉行午餐會。而菜單則是由多項福島特產所組成，特別是在福島縣海域捕撈到的比目魚、花鱸以及章魚的生魚片，藉此再度重申福島水產的安全性。

此外，洋蔥、長蒴黃麻（麻薏）以及哈密瓜等，也都是使用福島縣出產的農產品。西村康稔午餐會後面對記者時表示，「岸田首相將餐點全部食用完畢，十分享受。（排放核處理水後）開始有各式各樣的影響，岸田首相親自站出來，在最前線對應外界對福島水產與農產的評價，並展現出全力支持漁民的強硬姿態。」

▼日本首相官邸公布菜單內容。（圖／首相官邸）