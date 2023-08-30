　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

岸田9月出席東協、G20峰會！　把握機會就「核處理水」說服各國

▲▼日相岸田文雄結束大衛營美日韓領袖峰會返國後，20日旋即前往福島核電廠視察。（圖／路透）

▲岸田文雄9月將馬拉松式出席東協峰會與G20峰會。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本首相岸田文雄9月5日至10日間將出發前往印尼與印度，參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會以及G20峰會。岸田屆時將會就近日引發爭議的福島核處理水排放議題，向各與會國尋求理解。而嚴正反對排放核處理水的中方也會現身，岸田有意要求中國提出基於科學根據的應對，取消日本水產進口禁令。

根據《共同社》引述日本政府內部消息人士報導，岸田文雄出訪期間，預計會與多位東協峰會、G20峰會的與會國領導人舉行雙邊會談，並針對福島核處理水議題，向對方說明一切皆符合國際安全標準，以尋求理解。

自日本24日公開排放核處理水後，中國多次在國際公開場合批評日本，並且宣布全面停止進口日本水產品。對此，岸田文雄考慮透過與各國舉行雙邊會議，再次根據國際原子能總署（IAEA）所調查的綜合報告，向各國領袖重申核處理水排放對海洋、人體以及環境的影響微小，甚至幾乎可以無視，並防止有其他國家贊同中國觀點。

中國國務院總理李強將會出席東協峰會，而中國國家主席習近平則會參加G20峰會。如果屆時有與兩人直接對話的機會，岸田文雄將會當面要求中方撤銷禁止進口日本水產品的決定。

此外，就中國全面禁止進口日本水產品一事，經濟安全保障擔當大臣高市早苗29日表示，認為如今已經進入探討向世界貿易組織（WTO）提出起訴等對抗措施的階段。而外務大臣林芳正則說，會在WTO的框架下採取必要應對措施。

日本政府內部也有意見稱，由於中國在核處理水問題上擺出強硬姿態，日中峰會有可能難以促成，但林芳正則強調，「就算有困難也要與中方反覆對話。」強調外交部門間將會持續協調。

ET快訊
快訊／6刀殺死鄰居！　男滿身血大街奔跑
快訊／捷運站外樹木倒塌！　30多歲女遭砸中
女穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過慘死
《鬼家人》確定代表台灣　角逐奧斯卡「最佳國際影片」
快訊／當街砍死22歲女友　兇手抓到了
小薰襯衫扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎
爸爸騎車遭路樹砸死！　女兒到場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石班魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

震懾北韓！美軍出動B-1B戰略轟炸機　參加美韓空中軍演

柬埔寨台囚送監獄羈押　遭控越獄恐「坐牢關到死」

岸田文雄「當眾生吃」福島水產！　狂讚生魚片好吃又安全

停駛公車突然加速撞過來　女過馬路被撞飛「捲到車底下」輾壓身亡

岸田9月出席東協、G20峰會！　把握機會就「核處理水」說服各國

3歲女童流鼻血生病2年　一查才知「電池卡鼻腔內」

日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」直撲沖繩　新颱鴻雁24小時內生成

做下巴微整型！正妹慘變「卡通人物」　整整4天不敢出門

百年最強！伊達利亞颶風將登陸佛州恐掀4.6m巨浪　州長籲撤離

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石班魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

震懾北韓！美軍出動B-1B戰略轟炸機　參加美韓空中軍演

柬埔寨台囚送監獄羈押　遭控越獄恐「坐牢關到死」

岸田文雄「當眾生吃」福島水產！　狂讚生魚片好吃又安全

停駛公車突然加速撞過來　女過馬路被撞飛「捲到車底下」輾壓身亡

岸田9月出席東協、G20峰會！　把握機會就「核處理水」說服各國

3歲女童流鼻血生病2年　一查才知「電池卡鼻腔內」

日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」直撲沖繩　新颱鴻雁24小時內生成

做下巴微整型！正妹慘變「卡通人物」　整整4天不敢出門

百年最強！伊達利亞颶風將登陸佛州恐掀4.6m巨浪　州長籲撤離

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

富邦悍將4洋投確定！恩力搶下最後一席　伍茲可能留二軍

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

YT4000萬觀看！　「國民女友」朵芸親解名字密碼

藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

老司機出事了！高雄選妃名店被抄...他才做一半　怒傷2警下場曝

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石班魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

十二廚特價387元！寒舍APP限量餐券最低27折　加入會員送200元

我殺人了！萬華小黃運將6刀刺死鄰居　滿身血跑大街找警投案

台中海線最大規模徵才9／2登場　1200職缺！4星酒店主管月薪5萬

轎車違停！女騎士直直撞 擋風玻璃碎...人插進車內

國際熱門新聞

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

OL喝了一杯水「慘變植物人」！警一查：是化骨水

摩托車手過彎自摔影片曝！　遭對手撞飛雙亡

曾喊保台至2028　美參選人：我不奉行一中政策

又有非洲國家政變　加彭軍方奪權

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

中國新版地圖擅納爭議省份　印度怒抗議

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

在父親墳前熱舞　烏克蘭正妹最重恐關5年

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

更多熱門

相關新聞

美韓空中軍演　美軍出動B-1B轟炸機

美韓空中軍演　美軍出動B-1B轟炸機

南韓國防部30日表示，韓軍在朝鮮半島西部上空與美軍B-1B戰略轟炸機進行聯合空中演習，此外韓方也出動FA-50戰機，美方還派出F-16戰機。這是韓國今年以來與美軍戰略轟炸機展開的第10次聯合演習，是21日至31日韓美聯演「乙支自由護盾」（UFS）系列聯合野外機動訓練的一部分。

岸田文雄「當眾生吃」福島水產！

岸田文雄「當眾生吃」福島水產！

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

謝長廷挺核？　助日代表練痟話

謝長廷挺核？　助日代表練痟話

IAEA：福島核處理水不會對民眾構成危險

IAEA：福島核處理水不會對民眾構成危險

關鍵字：

日韓要聞核處理水核廢水東協G20

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面