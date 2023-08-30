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國泰民安這拜我來　台南歸南北極殿中元普渡別出心裁

▲台南市歸仁區歸南北極殿，由爐主謝燿鴻主事（左1），主委戴榮裕、市議員吳禹寰、立委林宜瑾服務處助理等人進行普渡祭祀，普渡後將全數物資捐低收入戶。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市歸仁區歸南北極殿，由爐主謝燿鴻主事（左1），主委戴榮裕、市議員吳禹寰、立委林宜瑾服務處助理等人進行普渡祭祀，普渡後將全數物資捐低收入戶。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區歸南北極殿，由爐主謝燿鴻主事，30日中元節當日以「國泰民安這拜我來」為主題進行普渡，將每件祭品賦予意義之描述，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵‧節節高升」；雞、花及芋頭組成的「加官晉祿‧金雞報喜」等超澎派諧音料理，普渡儀式後將全數物資捐低收入戶。

台南市歸仁區的北極殿主祀玄天上帝，昔日當地人稱「松仔腳上帝廟」，建廟至今已有316年之久，是一座從康熙帝時期就肇基且歷史悠久的廟宇，有著豐富堅固的文化信仰，乃境内四村里的信仰中心，且為五角頭領，香火鼎盛。

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相傳於明末清初有位福建剃頭師父，渡海來台求發展，為求庇祐，即將在家供奉的玄天上帝神尊攜帶身邊走遍府城大街小巷沿街幫居民剃頭為生。於康熙46年（西元1707年）來到歸仁松仔下剃頭畢後，正準備繼續前往下一個庄頭時，扁擔卻抬不動，有如生根紮住，經一耆老以銅錢當筊，在神尊前請示後欲在此落腳，而成為北極殿之肇基。

每年的農曆七月「慈悲月」，相傳冥界眾生會在這個月份回到陽間探視，藉由「普渡」飽食一頓，8 月30 日適逢農曆七月十五日，是中元拜拜的重點祭祀日，廟方長期推動祭典的傅統文化與創新，此次中元祭祀物品除多方參考文獻記載及耆老口述並結合現代文明手法創新：敬備供品三牲四果素菜，並由主任委員戴榮譽與爐主謝燿鴻協同監查人及管委團隊共同主持祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。

歸南北極殿主委戴榮裕表示，在歸南北極殿服務25年的祭典組長謝燿鴻，2023年初次參與擲筊拼爐主活動，幸運的獲得玄天上帝的首肯給予連續3筊擔任。謝燿鴻自接任爐主後一直在思考，如何在中元普渡活動辦得有聲有色，讓更多的信眾前來參拜，於是翻閱文獻記載及長輩口述給予題材，並結合現代文明手法創新，將每件祭祀品給予傳統民間的緣由，並依序排列祭祀品以意義描述。

▲台南市歸仁區歸南北極殿，由爐主謝燿鴻主事（左1），主委戴榮裕、市議員吳禹寰、立委林宜瑾服務處助理等人進行普渡祭祀，普渡後將全數物資捐低收入戶。（圖／記者林東良攝，下同）

謝燿鴻表示，為使好兄弟們能在中元節當日飽餐，精心規劃整個進場儀式的路線，從普渡天尊鎮守的大門進入，準備了「應菜湯」其意義是你我不相識誠心相請，緊接用各式食材取諧音的吉祥話，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵‧節節高升」；雞、花及芋頭組成的「加官晉祿‧金雞報喜」；魚、菜頭及芋頭的「魚躍龍門‧好彩頭」；「豬事吉祥‧纖瘦適宜」；「包粽包中‧高中高中」；用魷魚來收尾「功德圓滿‧這廂魷禮」，最後就是米、空心菜及竹藍的「有呷有撂‧歡喜滿意」到「金銀隨行‧好運相隨」。

飯菜桌上的應菜又稱空心菜、但沒有調味意指無塩無甜吃飽請離開，又有無滋無味不要再回味的寓意。相傳空心菜也有扁擔之意，供擔物品之工具；竹籃則供裝米食等供品給神魂們啟程時有金銀隨行好運相伴。傳統觀念認為敬鬼神而遠之，然而在祭祀俗稱好兄弟的背後，其實蘊含著感激已故親人、朋友，若有孤魂雲遊至此，在世者好生款待他們，聊表助人助己、利他利己之一份情誼。

歸南北極殿中元普渡大典，市議員吳禹寰、立委林宜瑾服務處助理，也到現場上香祈福，普渡大典後，將白米、油、鹽等日常生活物資，全數捐給附近4個里的低收入戶，由他們前來領取或是由里長親自配送。晚上活動則由廟方的志工組成的表演團體上台演出，讓中元普渡活動更加充實及精彩。

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