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大陸 大陸焦點 特派現場

強調中美對抗「世界不可承受」　謝鋒：脫鉤是最大風險

▲▼中國駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館微信公號）

▲中國駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館微信公號）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐美大使謝鋒於當地時間29日，應邀在富比士第五屆美中商業論壇發表主題演講。他稱，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，推動中美相向而行，共同探索走出前行之路，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇，「中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全，『去中國化』就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。」

中國大陸駐美大使館官方微信發出新聞稿稱，29日，中國駐美國大使謝鋒應邀在以「新前進道路」為主題的福布斯第五屆美中商業論壇發表主旨演講。

謝鋒說，當今世界變亂交織，經濟復甦勢頭不穩，各國家家有本難念的經。大家都在一條船上，同舟共濟才能共渡難關，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己。中美作為世界前兩大經濟體、聯合國安理會常任理事國，搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鉤斷鏈只會作繭自縛，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。

謝鋒說，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益，不符合國際社會共同期待。近期中美開展一系列高層交往，雙方同意重回峇里島議程，發出了加強對話交流合作、推動中美關係止跌企穩的信號。

他稱，「世界需要總體穩定的中美關係，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮。我們要抓住契機、相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，以誠意加強對話、拓展合作，根本遵循是相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。」

謝鋒說，近期會在暢通人員往來、加強人文交流方面取得一些積極進展，中方宣布恢復中國公民赴美團隊遊，雙方同意增加兩國客運航班數量。下階段要繼續從一件件具體事情做起，勿以善小而不為，在調整赴華旅行提醒、續簽《中美科技合作協定》、舉辦中美旅遊高層對話、解決「簽證難」問題、為兩國人員互訪提供入境便利等方面，醞釀更多看得見摸得著的合作成果，為中美關係發展注入更多積極因素。

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