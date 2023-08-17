世貿裁中國關稅報復違規　陸商務部：依法反制維護自身權益

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

世貿組織近日公布，美國訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告，認定中國對美國部分鋼鐵與鋁製品加徵的額外關稅違反其對世貿組織的義務。中國商務部條約法律司負責人16日回應，中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施。

川普政府時期的2018年3月，美國基於它對鋼鐵和鋁製品進口展開的「232條款」國家安全調查，對鋼鐵和鋁製品分別徵收25%和10%的進口關稅。大陸隨後對美國的做法提出異議並對美國的某些鋼鐵和鋁製品徵收所謂的「保障性」關稅。美國在世貿組織與中國進行磋商無果後於2018年10月針對中國提出申訴。

據大陸商務部網站16日發布新聞稿回應，本案問題的根源在於美方的單邊主義和保護主義行徑。中方注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行研究，並將按照世貿組織規則做好本案後續工作。

該負責人表示，2018年3月起，美方泛化國家安全，對包括中方在內的多個世貿成員對美出口的鋼鋁產品加徵關稅。該措施引發廣泛不滿，中方和其他多個成員將美訴諸世貿組織爭端解決機制。2022年12月，美措施已被世貿組織裁決違反世貿規則。然而，美方一意孤行，阻撓專家組裁決生效，逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

負責人強調，中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。