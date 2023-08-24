雷蒙多訪華前夕與謝鋒會面　四名高官接力訪問或為中美元首會晤鋪路

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日至30日訪問中國大陸，成為6月以來第四位訪華的美國高級官員，她將就美中商務關係、潛在合作領域等議題與大陸商務部長王文濤交換意見。此外，美國政府也在雷蒙多出訪前，將27家陸企與機構移出未經驗證清單中，解除貿易限制，被視為白宮向大陸釋出的善意。

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／CFP）

《中新社》報導，中國駐美大使謝鋒22日在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多，雙方就中美經貿關係和雷蒙多即將對中國的訪問交換意見。謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決。他希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

據了解，雷蒙多此行將前往北京和上海訪問，與大陸官員和美國在華商界人士會面。值得注意的是，今（2023）年6月起，包括美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和前國務卿、美國氣候特使凱瑞先後到訪大陸，被外界認為是在替美國總統拜登和大陸國家主席習近平會面鋪路。

亞太經濟合作組織（APEC）第三十次領導人非正式會議11月將在美國舊金山登場，屆時，中美領導人是否會趁此機會面對面進行會談，受到外界關注。