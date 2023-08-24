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大陸 大陸焦點 特派現場

美再批准5億美元對台軍售　陸強烈不滿：將採取堅決有力措施

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）23日宣布，國務院批准售台F-16的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），金額約5億美元（約新台幣159億元），行政部門已通知國會。大陸外交部21日回應，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

8月24日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。他表示，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

這項軍購案是美國總統拜登上任後對台的第11度軍售。除了持續對台軍售外，拜登也在7月28日首度宣布動用「總統撥款權」，提供台灣最高3.45億美元軍事援助，內容包括國防物品與服務，以及軍事教育與培訓。

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