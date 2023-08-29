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北市搜救隊參加東京「2023綜合防災訓練」　強化國際交流合作

▲▼臺北市搜救隊參加日本東京「2023綜合防災訓練」 強化國際交流合作 提升救援互助機制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲臺北市搜救隊參加日本東京「2023綜合防災訓練」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

臺北市搜救隊由黃騰頡股長率4位搜救隊成員與內政部消防署、新北市消防局共同組成臺灣搜救隊，將於112年8月30日至9月4日前往日本東京參加為期6天的「2023綜合防災訓練」，期間將拜會「東京都消防廳」、「灣岸消防署(中央區)」及「東京都消防廳第九消防方面本部」，亦安排與「東京都消防廳第八消防方面本部」進行技術交流活動，臺北市為第15次受邀參與防災訓練，於 110年度臺北市搜救隊取得重型能力認證資格，為全臺首支通過國家搜救能力分級檢測隊伍（NAP，National Accreditation Process），且於112年2月與消防署、臺中市及屏東縣消防局共同組成臺灣搜救隊前往土耳其執行震災國際人道救援任務，今年東京都來信邀請本市參與綜合防災訓練，顯示臺北市的救援能力深獲國際肯定，同時藉由本次訓練與各國搜救隊菁英交流，展現國際人道救援隊伍於災害現場之協同合作與救災能力。

日本每年於全國各地同時舉辦綜合防災訓練及演習，藉以喚起民眾防災意識強化相關單位防災整備，另東京都透過亞洲主要城市合作之「危機管理網(Network for Crisis Management)」名義邀請主要城市搜救隊共同參與演習，以提升國際間搜救隊聯合救援能力並確保災害發生時第一時間相互支援。

我國與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿，更需互相學習與協同防災，日本綜合防災訓練及演習每年有將近100萬日本民眾參與 (包括警察、消防人員、部隊及各種義工)，規模可說是亞洲首屈一指，希望藉由此次參訓及演習與各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，汲取各國搜救經驗，藉以精進臺北市防救災能力。

▲▼臺北市搜救隊參加日本東京「2023綜合防災訓練」 強化國際交流合作 提升救援互助機制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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