今中元普渡最佳時辰曝！10種供品禁拜　小心惹怒好兄弟

▲許多人中元普渡都會拜拜。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

今天（30日）是農曆7月15日中元普渡，清水孟國際塔羅小孟老師分享12種最佳普渡供品，另有10種不能拜，像「太多子的水果食物」，易讓好兄弟發脾氣。

小孟老師提醒，最佳普渡時間大多落在下午2點至晚間6點前，擺放「五牲素果」最好，象徵五福臨門；不過，切記要全熟食物，而水果則挑選「少子、大顆的」，才能家運大旺。

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►最佳普渡供品

1、 奇異果：

拜奇異果也象徵吉利果，因此想求財的朋友，可以選擇奇異果能增強財運。

2、 橘子：

橘子寓意大吉，橘黃色也有黃金的意味，因此建議拜雙顆橘子代表「雙喜臨門」。

3、水蜜桃：

水蜜桃外型似蟠桃，相傳蟠桃吃了之後會延年益壽，還能增強財氣。且水蜜桃水分多，水為財，也代表財水，拜完食用財氣亨通。

4、葡萄：

成串的葡萄果實粒粒堆疊，也代表財富堆疊，錢一整串進來，偏財運十足，因此求偏財可選擇葡萄。

5、火龍果：

火龍果可以選擇紅肉火龍果，火色也為財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發、四方偏財。

6、 魚：

拜魚必須要整條魚，可以挑選魚尾大且長的魚，因為魚尾大代表力游向上，尾長代表財氣長。

7、肥豬肉：

挑選肥豬肉要越肥越好，肉肥代表大口吃四方、財氣驚人，拜完後能有機會中大獎吃到飽、飽到撐。

8、龍眼：

拜龍眼會讓人充滿龍氣。

9、花與芒果一起：

代表開花結果。

10、水煮蛋：

想要特別求財的人，可拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋，五福臨門，財源廣進。

11、仙草蜜：

希望祈求身體健康，可拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

12、糖果：

尋找愛情的人則是要拜糖果，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

▼中元普渡可別拜錯供品。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



►普渡不可拜供品

1、釋迦：

與佛祖同名的「釋迦」千萬不能拜。

2.檸檬：

檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

3.苦瓜：

苦瓜太苦，人生會很苦。

4.酪梨：

諧音為「若離」，會讓家人與同事分離。

5.蓮霧：

諧音為「多霧」，而人生若遇上多霧，會讓成功變得遙遠，難以撥雲見日。

6.多刺的魚：

魚刺太多會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。

7.多子食物：

太多子的水果食物，吃起來麻煩，好兄弟也不喜歡，容易讓祂們發脾氣。

8.太冷食物：

不要拜冷的食物，像是冷凍食品，會讓好兄弟冷感，反而容易招惹觸怒祂們。長腫瘤的人不要拜葡萄，其他人可以拜葡萄。

9.去頭去尾的三牲：

中元拜的三牲不可去頭去尾，當心被好兄弟誤認吃過了，恐會惹怒好兄弟，未來一年不好過。

10.瓜子與包殼花生：

供桌上的食物還要讓好兄弟剝殼，會讓祂們認為沒誠意、沒禮貌，導致財富下滑。