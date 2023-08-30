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捷運三鶯線已完成70%！　目標114年完工

▲▼捷運三鶯線首列車正式抵台。（圖／新北市政府提供）

▲捷運三鶯線首列車抵台。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市政府積極推動捷運三環六線，其中捷運三鶯線首列車於11日進駐三峽機廠，邁入核心機電安裝測試重要里程碑。新北市長侯友宜30日特別來了解首列車進駐情形，正式讓「萬里藍天、悠遊峽谷」三鶯列車造型亮相，也宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，目標114年完工。

▲▼侯友宜視察三鶯線車廂。（圖／新北市政府提供）

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▲侯友宜視察三鶯線車廂。

侯友宜表示，三鶯捷運全線共配置29列列車，由義大利設計、日本製造，首列車順利於8月10日抵達台北港，再藉由陸運運抵三峽機廠並完成車廂聯掛作業、接續安裝列車集電靴、車身貼膜、滅火器和吊環等工作。每列車從車體銲接、膠合、電裝、內裝、聯掛到轉向架結合生產製程工序總耗費約12個月，出廠前還要完成電路系統測試、全車水密測試以及列車管理系統測試，以最嚴格標準進行組裝測試工作，單一列車出廠前測試總耗時2.5個月，目前規劃每個月約有2-3列列車運抵台灣，並預計113年9月前將剩下的28列車全數運抵完畢，預計可於113年第1季於機廠內進行列車靜態、動態及耐久性測試，第2季於優先測試路段(LB04橫溪站至LB08鶯歌車站間)進行系統整合測試。此外，捷運三鶯線預計12月全線合龍，軌道也將全面鋪設，各項里程碑陸續達成，也代表離通車目標更進一步，未來三鶯捷運承擔著將市民安全載「抵家」的重要責任。

新北捷運局說明，三鶯線每列車由2節車廂組成，共有50個座位，可搭載330名旅客，為了提升列車舒適度及安全性，三鶯線列車設計納入環狀線列車的優點並加以精進，像是兩節車廂連結處走道寬度由76公分增加為110公分，讓乘客通行更便利；全車採LED燈具照明更節能；車頭首創CCTV監控攝影機，能與障礙物偵測裝置連動，若遭遇障礙物時能將影像即時回傳行控中心以掌握車輛狀況，確保乘客安全，提供市民安全便捷經濟的捷運系統。

新北捷運局進一步說明，捷運三鶯線截至7月底計畫進度已達70.61%，機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠均持續施作中，各車站結構及機房亦將陸續完成，持續朝114年完工目標努力。三鶯捷運路線全長14.29公里，設置12座車站、1座機廠，起點LB01站與捷運板南線頂埔站共構銜接，路線橫跨土城區、三峽區及鶯歌區，未來將延伸桃園八德並銜接桃園綠線，與機場捷運及板南線形成三環六線中的「第三環」，擴大轉乘路網外，更建構北北桃捷運生活圈。

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