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豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲豐中學生疑遭霸凌輕生案，校方重啟調查報告出爐，認定前學務主任霸凌案不成立。圖為學生家長。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原高中學生疑遭師長霸凌輕生案，校方重啟調查後，認定前學務主任是管教不當，但並不構成霸凌。對此，台中市教育局29日重話強調「完全無法接受」，表示校方懲罰不如預期，已正式行文要求校方儘速出面解釋，以示負責；不當管教部分，教育局將直接提專審會，取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘必要。

教育局指出，依教育部規定，霸凌及不當管教須由學校負責調查，教育局曾行文豐中，學校對該生在校期間遭不當懲處長達一年半時間，已符合霸凌要件，應屬霸凌成立，要求學校應嚴審嚴辦；但今年7月學校調查結果，竟然仍不構成霸凌，教育局完全無法接受，已正式行文學校，要求校方將霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責。

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至於不當管教部分，學校調查認定成立且情節重大，但卻對前學務室主任只送考核會做記過處分，對此，教育局強調，依據學校調查報告，學校相關行為人不當管教，對學生造成身心傷害情節重大，教育局認為此懲處與調查結果並不對等，要求學校送教評會依教師法檢討有無「停聘、解聘、不續聘」必要。

教育局認為，學校教評會決議明顯無法受社會公評，教育局完全無法認同，將主動介入，依教師法第26條將全案逕提專審會審議，專審會將依法取代學校教評會功能，就該案行為人是否涉有教師法停聘、解聘、不續聘情形，進一步嚴審嚴辦。

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