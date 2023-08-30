郭台銘早到害柯文哲台下枯等？　黃士修還原：有心人士別見縫插針

▲柯文哲與郭台銘握手後快速閃人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者皮心瑀／台北報導

宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘29日與民眾黨總統參選人柯文哲共同出席台北市計程車工會普渡餐會，卻傳出因為提早到現場，導致柯文哲在台下等了25分鐘，且最終柯文哲未「喝咖啡」，只跟郭台銘打了聲招呼就離開。對此，主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問黃士修表示，郭台銘出席活動的時間一直都是7點，不知道為什麼有刻意提前故意要兩人同框的誤導說法，「呼籲有心人士，不應該歪曲事實見縫插針，刻意破壞在野整合可能性。」

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，原本傳出規劃是柯文哲晚間7點到場、郭台銘8點左右再到，但郭台銘28日晚間發布採通時，仍寫著7時到場，想提前與柯文哲見面喝飲料，也因此造成兩人致詞時間互相調換，使柯文哲在台下「罰站」將近25分鐘。

而當天台下，郭台銘在自己桌上有放著多種咖啡、茶、奶茶等飲料，但柯文哲並未喝下，致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，只說了「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」，就快閃走人。

黃士修回應，關於郭柯同框的事，現在外界有些誤會。郭辦在28日晚間17:56發採通，郭台銘將在29日晚間7點出席活動，他們的時間一直都是7點，不知道為什麼有「原定8點，刻意提前整整一小時，故意要郭柯同框」的誤導說法。

黃士修表示，後來知道柯文哲也是7點會到場，所以幕僚請主辦單位協助準備飲料，展現友好誠意。計程車工會盛情難卻，郭台銘上台致詞10分鐘，也是合理時間範圍。而且當天畢竟是人家的場子，郭柯兩人相遇只打招呼握手很正常，本來就不會在該場合大談整合。「我們呼籲有心人士，不應該歪曲事實見縫插針，刻意破壞在野整合可能性」。