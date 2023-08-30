蘇拉「小小一隻」強度仍是巔峰！已到台灣正南方　風雨最猛時段曝

▲蘇拉強度仍是巔峰狀態。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

颱風蘇拉已經移動到台灣正南方，且維持顛峰狀態，颱風眼銳利清晰，恆春半島現正強風大雨，下午後屏東、高雄也會起風下雨，明日將是風雨最明顯的時刻，主要影響區域為屏東、台東、高雄、台南。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，強颱蘇拉已達台灣正南方，恆春半島目前已強風大雨，下半天起屏東、高雄逐漸起風下雨，明天是風雨感受最明顯時刻，主要影響區域為屏東、台東、高雄、台南。

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颱風論壇表示，蘇拉維持巔峰狀態，颱風眼依然銳利清晰，北有台灣、南有菲律賓，維持「小小一隻」。

由於蘇拉過去偏西角度較明顯，暴風圈僅略過恆春半島及屏東沿海，不至於狂風暴雨，注意間歇大雨及強風即可。而其他地區高溫酷熱，以午後雷陣雨為主。

氣象局課長林秉煜表示，今日降雨集中東半部，恆春半島、屏東、台東影響最大，今日花東、南部山區有局部豪雨，而受到颱風風場影響，北花蓮、宜蘭、新北山區降雨也較多，可能有短延時強降雨。西半部天氣穩定，偏北或偏南的地區降雨機率略高，中部降雨稀少，桃園到高雄有36度高溫。

明日颱風西移，花東降雨量值減少，主要雨區為台東南端及恆春半島，中南部則天氣不穩，降雨較今日增加。明晚各地雨勢緩和，剩下台東、屏東、恆春半島降雨較多，而北台灣因北風及水氣影響仍有雨。