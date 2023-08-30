LIVE／蘇拉殺到台灣正南方！下午風雨增強　氣象局最新說明

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強颱蘇拉抵達台灣正南方，暴風圈稍早已經觸陸，恆春半島目前強風大雨，下半天起屏東、高雄逐漸起風下雨，明天是風雨感受最明顯時刻。不過，蘇拉還沒走，關島東方海面又生成一個熱帶性低氣壓，預估最快今（30日）晚間增強為今年第12號颱風「鴻雁」。氣象局11:40將說明颱風最新動態。

蘇拉上午10時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約 190 公里之海面上，以每小時13公里速度向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑180公里。暴風圈已於稍早接觸屏東南端陸地，氣象局指出，今日降雨將集中在東半部，尤其南部山區、花東有局部豪雨，北部、南部有局部降雨，明日連中南部降雨都增加。

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▲氣象局上午說明蘇拉颱風最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

而天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強颱蘇拉已經抵達台灣正南方，恆春半島目前強風大雨，下半天起屏東、高雄逐漸起風下雨，明天是風雨感受最明顯時刻，主要影響區域為屏東、台東、高雄、台南，其他地區則高溫酷熱，以午後雷陣雨為主。

另外，關島東方海面新生成一個熱帶性低氣壓，氣象專家賈新興預估最快今晚增強為今年第12號颱風「鴻雁」。氣象局則表示，熱帶低壓有機會成颱，但不會是在今天，因各模式的強度分歧很大，發展時間要滿長的，未來預估往北朝日本前進。