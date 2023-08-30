快訊／蘇拉更近了！雨彈威力再升級「3縣市豪大雨特報」

▲三縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

蘇拉颱風距離台灣越來越接近，颱風環流帶來的降雨也趨於明顯，今日南部山區、花東有局部豪雨，中央氣象局發布豪雨特報，提醒民眾外出要小心颱風雨來襲。

氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（３０）日恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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豪雨特報

影響時間：30日上午至30日晚上

＊豪雨：恆春半島

＊大雨：花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島