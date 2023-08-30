蘇拉變更強　連大台北都有雨！颱風長不停「鴻雁估今夜生成」

▲颱風蘇拉暴風圈已碰觸到台灣南端陸地。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風蘇拉暴風圈擴大至200公里，強度又再增強，今早11點暴風圈碰觸到台灣南端陸地，今日東半部、恆春半島降雨持續且明顯，北台灣也斷斷續續有雨，明日連中南部天氣都會不穩定，周五以後受到低壓帶影響，全台降雨機率都高，另今年第十二號颱風「鴻雁」有機會在今夜到明晨生成。

氣象局課長林秉煜表示，蘇拉颱風強度又增強，暴風圈半徑也擴大，目前位在鵝鑾鼻南方190公里海上，今日東半部降雨明顯，台東南端、屏東南端、恆春半島雨勢持續，北台灣尤其是新北、宜蘭交界處也會有雨，花蓮、宜蘭、大台北斷續降雨。

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▲離颱風蘇拉較近的屏東、台東今日雨勢明顯。（圖／氣象局）

明日颱風西移，連中南部天氣也不穩定，降雨比今天更明顯。明晚到後天清晨颱風遠離，各地降雨趨緩。不過周五以後受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，北部、東半部降雨持續，中南部午後留意明顯降雨。

今日西半部天氣炎熱，桃園到高雄溫度較高，有36度以上高溫，蘭嶼、綠島、東南部、新竹以北沿海、澎金馬有較強陣風，各地沿海有三米以上浪高，恆春半島、南部沿海有六米以上浪高。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，台灣東方的熱帶低壓有機會於今夜到明晨增強為今年第十二號颱風「鴻雁」，未來將往日本南方海面移動，離台灣遙遠，對台灣沒有影響。

▲海上有三個熱帶系統，由左至右為颱風蘇拉、海葵、熱帶低壓TD13。（圖／氣象局）