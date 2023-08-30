廢棄四合院草叢藏MP9！中警查獲4改造槍枝+187發子彈

▲檢警查獲4把長短槍、187發子彈等證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局今年6月查獲許姓男子非法持有槍枝，向上溯源查到提供槍枝的上手李姓、許姓男子，本月間逮獲2人到案，但未發現槍枝，警方突破犯嫌心防，這才供出槍枝藏在其中1人老家，檢警犯嫌老家的廢棄四合院附近草叢，查獲4把長短槍、187發子彈等證物，檢方訊後命以10萬至15萬元交保。

台中市第二警分局表示，今年6月間偵辦許姓男子持有非法改造手槍，溯源發現，李男（38歲）、許男（20歲）是槍枝上手，全案報請雲林地檢署偵辦，經常長期監控蒐證，本月24日持拘票、搜索票前往搜索，緝獲2人到案，不過當時查無槍枝。

警方偵訊突破犯嫌心防，查出在其中1人老家的廢棄四合院草叢中，藏有大量槍枝。檢警前往查緝，順利查扣長槍MP9衝鋒槍1支、短槍仿貝瑞塔手槍1支、仿金牛座JP915手槍1支、掌心雷手槍1支、長槍子彈30顆、短槍子彈157顆、槍枝零組件1批、手機1支等證物。

其中所查扣的長槍MP9衝鋒槍，為瑞士生產戰術型微型衝鋒槍，可藏匿性、機動性、準確性均有較高評價，警方說，外觀看來平凡無奇的雜草，就像一個小型軍火庫。

▲檢警在草叢中起獲大量槍械。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送請雲林地檢署偵辦，檢方訊後命李以15萬元、許10萬元交保候傳。

台中第警二分局表示，選舉將至，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，置重點於防制幫派組合介入選舉、嚴密查緝各式非法槍彈、儘速偵破重大刑案，確保選前治安平穩為首要任務。另民眾若有相關持有或製造槍械的情資，歡迎盡速與警察機關、司法調查單位舉報，順利查緝後不僅能領取檢舉獎金，亦能遏止黑槍流入市面，以維護市民安全及社會治安平穩。