小情侶分手網路羞辱前女友　她找現任「設局」誘出前任持槍痛毆

▲板橋警委託民間救難隊在汐止金龍湖起獲改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對未成年情侶分手後，少年數次在社群軟體上辱罵前女友，引起少女不滿，找來現任男友夥同其他友人到板橋區持槍毆打少年，造成他頭部撕裂傷送醫治療，警方獲報循線在汐止區逮捕少女現任男友及友人等3人，起獲子彈3顆，經調查涉案槍枝丟棄在金龍湖，警方順利打撈到槍枝，後續將調查槍支來源。

據悉，少年與少女原本是對情侶，日前2人分手後，少年經常在社群軟體上辱罵少女，讓她相當不滿，24日凌晨，她得知少年在板橋打麻將，偷偷找來現任22歲崇姓男友及7名友人，到場後誘騙少年出來，一群人一見到人就持改造手槍槍托朝他毆打，造成他頭部撕裂傷，當場鮮血直流。

眾人施暴後分乘汽、機車逃離現場，少年經送醫後無大礙，海山警分局獲報後立即成立專案小組，經調閱逃逸路線監視器，鎖定崇男往汐止區逃逸，經攔截圍捕，在大同路攔截到崇男車輛，逮補少女及另名涉案少年，起獲3顆子彈。

崇男到案後否認持有改造手槍，但隔離偵訊時，另名少年則坦承崇男將槍丟到汐止金龍湖，警方下午委託民間救難協會協助打撈，順利在湖內找到丟棄的改造手槍，後續警方將擴大調查槍枝來源。