好友譏「借車不還喔」　新北男惱羞當妻面拔槍！2警圍捕受傷

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名男子向朋友借機車載妻子外出，2人剛好巧遇，朋友抱怨借車都不還，雙方起口角衝突，男子惱羞拔出改造手槍恐嚇，警方獲報有吵架糾紛迅速趕抵，發現男子手中拿著一把槍，喝令他冷靜放下槍，男子佯裝配合，突然丟槍騎機車落跑；警方出動攔截圍捕，2小時後將他逮補，起獲海洛因、安毒，過程中還有2名員警受傷，訊後依槍砲、毒品、恐嚇及妨害公務等罪移送偵辦。

▲警力趕抵將張男壓制逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，有多項前科的45歲張姓男子，2日晚間8時許，騎著向朋友龐姓男子借來的機車，載著陳姓妻子外出，行經三峽區溪東路時，巧遇朋友龐男；龐男隨即抱怨「車借那麼久都不還」，要求張男還車。

▼警方起獲改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

張男在妻子面前疑面子掛不住，當場翻臉，2人在街上互嗆，突然間，張男從身上拔出一把改造手槍，對著龐男出言恐嚇，附近民眾聽聞吵架趕緊報警；轄區三峽分局橫溪派出所員警趕抵現場調解糾紛，發現張男手中有槍，員警也立即拔槍喝令他冷靜放下槍，並呼叫警力支援。

張男自知難逃，先佯裝配合再將槍枝及背包丟棄，跳上機車逃離現場，旁邊的陳妻及龐男一臉錯愕；張男騎機車不斷在三峽區流竄，中途還試圖變裝躲避查緝，三峽分局啟動攔截圍捕，晚間10時許，鎖定他躲藏在三樹路98巷內。

北大所副所長許智凱及橫溪所警員簡成堉在巷內發現張男蹤影，雙方正面交鋒，張男仍頑力抵抗，騎著機車直接衝撞副所長，幸好及時閃開，僅受輕微擦挫傷，簡員見狀奮勇用警用機車撞擊張男機車，當場人車倒地，隨後趕來的支援警力將張男上銬逮捕，並協助2警送醫。

警方在張男身上起獲1包毒品海洛因及2包安非他命，另張男丟棄的改造手槍經鑑識具有殺傷力，訊後依毒品、槍砲、恐嚇及妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請地檢署聲押。三峽警分局長許城銘也到醫院慰安2名受傷員警，經治療並無大礙。

▼警力趕抵將張男壓制逮補，過程中2員警受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼三峽分局長許城銘到醫院看受傷同仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）