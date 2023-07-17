真的「撿到槍」？平頭男擁2把改造長槍稱山裡拾獲　還試射9發

▲刑事局中打今日舉行記者會，現場陳列多起肅槍專案成果，總計5把非制式長短槍。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心近日會同新北、新竹、台南以及高雄警方，在各地進行肅槍專案，自6月以來，總計查扣5枝改造長短槍、槍管7枝、22顆子彈以及改造工具等，逮捕4名犯嫌，全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。其中，警方在台南逮捕林姓犯嫌，赫見2枝改造長槍，林自稱是在山上「撿到的」，出於好奇才會撿回來改造，有試射9發，疑似想用來非法狩獵使用，最終遭逮。

刑事局今日指出，槍砲彈藥刀械管制條例自2020年修法加強管制後，涉槍案件有下降趨勢，不過仍有潛在罪犯私自改造黑槍，為阻止黑槍流入社會，中部打擊犯罪中心肅槍專責隊主動深入追查改造槍枝源頭，分別在今年6、7月兵分多路，在南北各地進行搜查。

▲▼ 刑事局在南北各地進行肅槍，查扣改造手槍、大量子彈以及相關改造工具。（圖／記者許權毅翻攝）



6月5日會同高雄警方，逮捕一名林姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、非制式槍枝半成品1枝、子彈18顆、子彈素材1批、槍枝零件1批、研磨電鑽機及鑽頭等改造工具證物。

▲▼在台南遭逮的林嫌自稱，2把改造長槍是在山裡撿到的。（圖／記者許權毅翻攝）



7月11日兵分2路，在新竹逮捕謝姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、槍管1枝、子彈4顆、子彈素材1批、槍枝零件1批、電鑽及鑽尾等改造工具證物；台南永康逮捕林姓犯嫌，查扣非制式長槍2枝、槍管6枝、已擊發彈殼9顆、子彈素材1批、槍枝零件1批、固定鉗、砂輪機、電鑽刻磨機及鑽床等改造工具證物。

7月12日北上新北林口，逮捕蕭姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、槍枝零件1批、固定鉗、砂輪機、電鑽及鑽尾等改造工具證物。

刑事警察局呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例已修正，針對改造及持有改造槍械提高刑責到5年以上，併科新台幣1000萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。