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賴清德三、四腳督都贏　綠委喊不依賴在野分裂：1對1也要全力求勝

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

近期幾份2024總統民調都顯示，不管選戰呈現三腳督或四腳督，民進黨參選人賴清德支持度在4成上下、有一定優勢。對此，民進黨立委30日受訪時回應，民進黨面對這次大選，心態上不會要去依賴在野陣營的分裂或不團結，會做好準備，就算是一對一的PK，都要全力爭取台灣社會的支持來贏得這次勝選。

對於近期民調，民進黨立委洪申翰表示，近期好幾份民調都凸顯賴清德的民調有在上升，大概在四成上下，反而是柯文哲、侯友宜的民調徘徊在兩成左右，當然每份民調都有些個別小的落差，所以看到現在賴清德的民調，看起來可能有侯友宜加上柯文哲，甚至在某些民調都超過這樣的態勢。

洪申翰指出，但還是要重申，民進黨面對這次大選，心態上不會要去依賴在野陣營的分裂或不團結，會做好準備，就算是一對一的PK，都要全力爭取台灣社會的支持來贏得這次勝選。就算未來在野陣營真的進行整合，民進黨都會做好準備來迎接勝選，努力到勝選的那一天，這部分非常有信心。

民進黨立委鍾佳濱表示，目前的民調都是關注總統候選人，用A+B>C、A+B=C去分析民調數字對最後結果影響不大，還是要看9月後郭董是否有連署參選，或是11月領表登記時到底有幾組候選人，這時候討論比較有方向跟參考價值。

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