　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

女保險業務員揭黑幕　帥主管「陪睡大媽」換大單！資深老鳥說話了

▲一名保險女業務親曝業界賺錢暗黑手段，有些業務員為了成交不惜跟客戶上床。（示意圖，pexels）

文／鏡週刊

生活中很多人用保險來對抗風險，當成守住荷包的「安全網」，在許多人眼中則是個充滿機會的行業。女業務親揭保險業光環背後殘酷生存真相，爆出為了生存所面對的種種窘境與挑戰。

保險業務員錢難賺？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女業務在「Dcard」發文表示，在朋友引薦下，興沖沖地考多張證照入行，努力打拚了１年。但她發現，這份工作根本賺不到錢，甚至需要兼差來維持生計。她痛陳自己身邊的人脈和資源一開始就被「榨乾」，好不容易簽成的客戶還常在手續未完前被同事或前輩「攔胡」。更扯的是，她觀察到許多新進業務員的人脈，也都被前輩和同儕搜刮一空，導致賺不到錢的新人只能黯然離場。

業務員為換業績不擇手段？

原PO表示為了達到業績目標，圈內人手段無所不用其極，有人不惜私下退還佣金，甚至有人用「身體」來換取成交。她還加碼透露，自己部門一位帥氣主管，就曾被同為同事的妻子踢爆，為了簽下一張大單，竟然陪客戶大媽上床。她感慨為了業績，這個行業似乎可以沒有底線。另外，她觀察到房仲業也有類似情況，「我媽媽的一個客人是房仲，常常在外面跟看房的人過夜。」

資深業務員不以為然

這篇揭露文一出，引發兩極看法，許多資深業務員紛紛跳出來駁斥，認為這是「以偏概全」，強調是她遇到的團隊和主管有問題，「我覺得是妳遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第5年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用妳說的這種方式，成交客人的案件」「我在保險業已19年，那是妳遇到的主管不ok，也沒有教導妳適當的方式，做保險其實也需要天賦跟努力」「自己沒能力就不要怪東怪西」「我做房仲這麼多年就從來沒在外面跟人過夜搞一堆奇奇怪怪」。

網友認為門檻低造成亂象

然而，部分網友則抱持跟原PO相同看法，認為保險、房仲這類行業的「入行門檻太低」，才造就這種混亂局面，「保險、房仲、職軍門檻超低，根本沒有門檻，誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」「必須要說進入這個工作的門檻實在是太低了，毫無門檻就會造成招攬人員過度飽和，一堆不專業人士在那邊跟你大談未來」，也有人證實為了業績鋌而走險的歪風確實存在，「房仲、保險業務、汽車業務，很多女生都會賣身換業績喔，真人真事」。


更多鏡週刊報導
里長買車遇甜美女業務驚為天人　瘋狂示愛逼到她離職！下場慘曝光
昔遭諷「賣車靠肉償」　保時捷黑絲女業務甩不雅片陰霾！再奪銷售冠軍
保險主管偷吃人妻下屬　綠帽夫氣到血癌復發！小王竟嗆：沒錢不怕告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃火鍋先涮肉錯了！醫推「黃金順序211」
新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來
23歲愛女考上律師！呂文婉爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出白色內褲」！吸63萬人觀看

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出白色內褲」！吸63萬人觀看

OZONE新北耶誕城「緊張到想哭」　天雨子翔彩排慘摔

三花幼貓眼球突出重傷獲救　新北動保即時手術助重生

選錯床單害失眠！醫點名「3種顏色」快換掉：黑色狂做惡夢

引退賽倒數計時！　「野獸」林志傑明年1月將先傷癒出賽

酒店妹被愛沖昏頭！為愛上岸「才知他已婚」　怒告討貞操費

全台首家！三峽區農會「碧萃茶飲」開幕　導入次世代速萃技術

古德溫、哥倫特加莫巴耶合砍77分　勇士東超小組賽奪2連勝

「在不瘋狂」亞亞生了！　甜曬母子合照：我們終於見面了

南北保生大帝齊聚樹林賜福　侯友宜祈求庇佑地方平安

「李記麵粉煎」南屯店失火　台中警帶滅火器壓制火勢

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD

生活熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

更多熱門

相關新聞

金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及相關解釋令，專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加約1.63兆保險資金額度挹注國內投資。

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

樺加沙重創花蓮　6大壽險啟動理賠、慰問機制

樺加沙重創花蓮　6大壽險啟動理賠、慰問機制

金管會預告新監理標準　資本適足率低於25%將被接管

金管會預告新監理標準　資本適足率低於25%將被接管

5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關　金管會要求增資

5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關　金管會要求增資

關鍵字：

保險業業績壓力黑暗交易職場真相行業亂象

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

最忘恩負義的三大星座！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面